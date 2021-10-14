От рыбацких чеверсов до специальной системы наружного освещения

Автор проекта, Сергей Чеботарев, говорит, что «ноу-хау» связано с его любимым занятием – рыбалкой Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Более 60 участников подали заявки на конкурс в этом году, лучшие из которых на днях представили свои проекты.

Соревнования проходили по трем номинациям: «Инновационная идея», «Инновационный проект», «Инновационный продукт». Лидерами региона по количеству представленных инновационных разработок стали местные вузы.

Розовые чеверсы для рыбалки

Один из проектов, представленных на конкурсе, — «Чеверсы». Это водонепроницаемые высокие сапоги по типу бахил, надевать их можно поверх любой обуви. Автор проекта, Сергей Чеботарев, говорит, что «ноу-хау» связано с его любимым занятием – рыбалкой:

- Однажды мы с женой решили порыбачить. Добираться до места нужно было на велосипедах, а большую часть пути - пешком. Без забродных сапог – никак, однако их массивность доставляет много неудобств. Так и возникла идея создать что-то универсальное, а главное, удобное для подобных ситуаций.

Чеверсы пригодятся рыболовам, охотникам, туристам и автолюбителям. Их главные достоинства — компактность (поместятся почти в любом рюкзаке), легкость, надежность (материал устойчив к проколам и порезам), доступная цена. Удобны такие бахилы в использовании и хранении — укомплектованы затяжками на голени, а также имеют специальные крепления и непромокаемые сумочки.

Сначала чеверсы продавали маленькими партиями, в основном среди друзей и знакомых. Однако вскоре Сергей решил открыть уже целое производство, на котором сейчас планирует запустить выпуск специальных водонепроницаемых плащей.

Интересно, что «пробные» чеверсы были розовыми:

- На тот момент подходящую ткань получилось найти только такого цвета, вот и решил поэкспериментировать! — Рассказывает курянин. - Сейчас чеверсы имеют камуфляжную расцветку и большую размерную сетку.

У чеверсов есть аккаунты в соц сетях и официальный сайт с большим количеством отзывов. Особо креативные владельцы присылают целые фото- и видеоотчеты, где подвергают водонепроницаемые бахилы разным испытаниям и делятся своими впечатлениями.

Мониторинг городского освещения по GSM

Еще один проект – «Автоматизированная система управления наружным освещением» - представлен Алексеем Горловым, кандидатом технических наук.

С помощью изобретения можно контролировать, управлять и мониторить освещение городов, сел, территорий промышленных предприятий, производственных площадок, учебных учреждений. Сейчас ее монтируют на территории Рыльского социально-педагогического колледжа.

В чем преимущества проекта? В первую очередь, это комплексный подход к решению проблемы с освещением в конкретном населенном пункте. Система работает по каналу связи GSM. При обрыве провода на улице в каком-либо населенном пункте, место аварии будет подсвечиваться определенным режимом системы.

Алексей признается, что помимо собственных разработок, создатели проекта опираются и на местных производителей, активно сотрудничая с курскими заводами. В Курской области систему используют на некоторых предприятиях.

Сейчас разработка успешно работает в нескольких населенных пунктах Курской области, в том числе в Курчатове и Железногорске, а также в соседних городах - Туле, Липецке.

«Короб для колбасы» и «Короб для кондитерки»

Главная цель изобретения — решить проблему перевозки и неудобного хранения колбасы в магазинах. Преимущества предложенной упаковки в безопасной транспортировке и экономии времени выкладки продуктов на прилавки - товар можно размещать в магазине прямо в коробке, которую нужно только вскрыть.

Короб для колбасы экологически безопасен, его разработчики не используют для крепления скотч, а картон, даже попав в окружающую среду, легко, без остатка растворяется.

Второй проект — «Жиронепроницаемый короб для кондитерских изделий».

В магазинах хранение кондитерки весьма затратно, для этого используют и полиэтиленовые пакеты, и пергаментную бумагу... Конструкция получается ненадежной, жир от продукта часто пропитывает коробку, которая из-за этого приобретает непрезентабельный вид.

Достоинства изобретения в том, что для его изготовления подобран специальный жиронепроницаемый материал, из-за чего упаковка становится надежной и удобной. Тесты ноу-хау дали положительные результаты — кондитерский продукт, находившийся в коробе около месяца, не оставил жирных следов!

Это лишь малая часть проектов, представленных в Курске на очной презентации конкурса «Инновации и изобретения года».