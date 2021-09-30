Эффективное противодействие злоупотреблениям и коррупции

Металлоинвест - единственная организация без государственного участия в шестерке лидеров с рейтингом класса А1 Фото: предоставлено пресс-службой

На Антикоррупционном форуме, проводимом Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках Недели российского бизнеса – 2021 были озвучены итоги Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021.

Металлоинвест стал лидером. Первое место в рейтинге компания разделила с еще пятью номинантами. Однако Металлоинвест - единственная организация без государственного участия в данной шестерке с рейтингом класса А1. Данный класс получают организациям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил:

- Полученная нами высокая оценка подтверждает эффективность принимаемых мер по противодействию злоупотреблениям и коррупции в любых формах и проявлениях. Мы продолжим активную совместную работу с РСПП по внедрению наиболее эффективных практик и стандартов в этой области.

По итогам «Общественного подтверждения реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса», которая предусматривает тщательную независимую экспертизу процесса противодействия коррупции, Металлоинвест получил оценку 4,82 балла.

В основе рейтинга – независимая экспертиза свидетельств соответствия работыи компаний международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Рейтинг проводится второй год для повышения открытости и прозрачности российского бизнеса. В этом году в нем приняли участие 59 крупнейших компаний страны.