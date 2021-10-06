«Лидеры 4.0»: дан старт новому этапу программы развития кадрового резерва

Курс включает в себя более 300 часов лекций, стажировки и практические занятия с преподавателями НИТУ «МИСиС» Фото: предоставлено пресс-службой

Старт новому этапу программы развития кадрового резерва «Лидеры 4.0» дан компанией «Металлоинвест» совместно с НИТУ «МИСиС».

40 сотрудников Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, Лебединского горно-обогатительного комбината, Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова и Уральской Стали начали обучение по специальному курсу из восьми очных и дистанционных модулей.

В первый же день обучения с резервистами встретились заместитель генерального директора по развитию и управлению персоналом Металлоинвеста Андрей Белышев и ректор Московского института стали и сплавов Алевтина Черникова.

Андрей Белышев отметил, что для того, чтобы сохранить лидирующие позиции, компания должна постоянно совершенствовать и повышать эффективность привычных процессов, внедрять новые решения, а ее сотрудники – выступать инициаторами и проводниками этих изменений:

- Мы активно работаем над тем, чтобы в Металлоинвесте постоянно росло количество активных, открытых к новым идеям людей. Нам нужна команда, которая выведет на принципиально новый уровень охрану труда и промышленную безопасность, систему технического обслуживания и ремонтов, организационную эффективность, корпоративную культуру.

Я убежден, что программа «Лидеры 4.0» позволит участникам не только усвоить новые знания, но и осознать важность новой миссии, видения и стратегических приоритетов компании, увидеть их прямую связь с ключевыми трансформационными и инвестиционными проектами.

Курс включает в себя более 300 часов лекций, стажировки и практические занятия с преподавателями НИТУ «МИСиС», внешними экспертами в области управления проектами и командами, цифровизации, охраны труда и промышленной безопасности, развития корпоративной культуры.

Первый модуль курса рассказывает о том, как развить лидерские и деловые компетенций, работу с мышлением и стереотипами, расширить «карту мира». Затрагиваются также темы трансформации компании, проектного управления и лучшие практики в этой области. Обучающиеся усвоят, с чего начинать изменения в компании, как построить эффективную организационную структуру, как работать с неформальными лидерами и выстраивать коммуникации, где найти резервы для роста.

Топ менеджеры Металлоинвеста принимают участие в каждом модуле обучения. Они расскажут о стратегических направлениях своей работы, разберут практические кейсы и ответят на вопросы.