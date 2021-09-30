Испытано на деле!

.

Животноводство сегодня - одно из главных направлений развития, пожалуй, каждого областного или район-ного агропрома, и многие компании Центрального Черноземья помимо растениеводства занимаются производством молока и мяса. Курская область не исключение. При этом специалисты считают, что производительность и здоровье животных, а значит, и дальнейшая прибыль хозяйства на год вперед зависит от кормозаготовки. Как сделать этот процесс максимально бережным, качественным, да еще и выполнить в максимально короткие сроки? Аграриев выручает техника Ростсельмаш, которая давно уже завоевала статус надежного парт-нера, а кормоуборочная кампания - это еще одна возможность убедиться в качестве агромашин производителя на деле.

В этом году в ООО «Черновецкие зори» Пристенского района Курской области фермеры остались довольны успешной кормозаготовительной кампанией с моделью RSM F 1300 Ростсельмаш. Основная специализация хозяйства - это растениеводство, но также представлено и животноводство: дойное стадо составляет 220 коров, и практически такая же численность молодняка. Молоко поставляют на крупнейший завод в области - ООО «Курскмолоко». Без качественной пищи животным зимой не обойтись!

В 2020 году обновленный комбайн для заготовки кормов RSM F 1300 произвел отличное впечатление на фермеров во время работы в поле. В ответственный момент техника сработала бесперебойно и качественно.

- Почему этот кормоуборочный комбайн был нам интересен? Во-первых, у него новая комплектация - он отлично смотрится внешне благодаря инновационным решениям. Во-вторых, у него хорошие техничес- кие характеристики - может быть использован и на силосе, и на сенаже. У нас, например, RSM F 1300 показал себя с хорошей стороны в плане выработки на силосе. В этом году посеяли люцерну, попробуем его также на сочных кормах. В-третьих, что касается функционала, то он позволял сразу в силос вносить консервант, - поделился главный агроном ООО «Черновецкие зори» Артем Авакян.

Обновленная версия RSM F 1300 получила улучшенный дизайн и стала еще более привлекательной, в ней воплощены современные технологические решения и инновационные разработки. Теперь кормоуборочный комбайн выпускают в пластиковом капотировании, что прекрасно защищает моторный отсек агромашины от негативных внешних воздействий в любую погоду.

.

RSM F 1300 подходит для малых и средних фермерских хозяйств: прост в управлении и при этом отлично справляется с измельчением трав, кукурузы, сорго, зерновых и других культур. Новые технические решения повлияли также и на процесс измельчения массы - качество корма стало еще выше.

Улучшения технологического тракта RSM F 1300 идентичны изменениям кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш серии RSM F 2000. До 40 кг снижена масса редуктора и сокращено количество зубчатых колес. Упростив конструкцию агромашины, специалисты добились уменьшения веса комбайна и повышения его надежности. В питающий аппарат введены износостойкие щитки технологического тракта - это позволяет увеличить срок службы каркаса. Для того чтобы масса не набивалась между торцами верхних вальцов и каркасом питающего аппарата, в обновленной модели на валах установлены чистики.

Поскольку технологии кормозаготовки постоянно развиваются и в последнее время наблюдается тенденция в сторону увеличения длин резки, то приспособлен к этому и RSM F 1300 нового образца. В нем установлен 32-ножевой барабан с диапазоном длин резки 6/11/15/26 мм, при необходимости ее можно увеличить до 12/22/30/52 мм.

То, что RSM F 1300 - это модель, которая способна на многое, подтвердил и Артем Авакян.

- Отработал комбайн очень хорошо. Мы сделали порядка трех тысяч тонн силоса, убрали 66 га и потратили на это 3 - 3,5 дня. По моему мнению, одной такой машины вполне хватит, чтобы заготовить силос, сочные корма и на 500 голов дойного стада, - пояснил главный агроном «Черновецких зорь». - Окончательной точкой принятия решения стала коммерческая составляющая: доступность любых запасных частей и своевременность сервисного обслуживания играют действительно важную роль в выборе машины в хозяйство.

В обновленном комбайне RSM F 1300 установлен редуктор привода адаптера и редуктор привода питателя собственного производства Ростсельмаш, что позволяет повысить контроль качества узлов и доступность запчастей. К слову, комбайн компании Ростсельмаш фермеры разных регионов уже не раз назвали своим любимчиком, поскольку он заслужил славу неприхотливого, но очень эффективного помощника!

Ирина Шабанова.