В Курском медуниверситете торжественно открыли бюст святителя Луки

На торжественном открытии памятника присутствовали представители администрации Курской области и почетные гости.

23 сентября 2021 года в медуниверситете у здания анатомического театра торжественно открыли бюст выдающегося хирурга и духовного деятеля - святителя Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого).

Гениальный хирург, ученый, прошедший ссылки и тюрьмы, талантливый проповедник, христианин с большой буквы, человек огромной силы воли, лауреат Сталинской премии святитель Лука посвятил всю свою жизнь служению Господу и народу. Его труды по анестезиологии и гнойной хирургии актуальны и в наши дни.

Бюст установлен в рамках проекта «Аллея Российской Славы», цель которого - возрождение патриотического духа народа российского. Преподнесен в дар Курскому государственному медицинскому университету от автора проекта Михаи-ла Сердюкова.

В церемонии открытия бюста приняли участие заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, председатель регионального комитета здравоохранения Елена Палферова, глава города Курска Виктор Карамышев, митрополит Курский и Рыльский Герман, другие почетные гости, а также студенты КГМУ. Поздравил собравшихся по видеосвязи Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Искренне рад приветствовать вас на открытии памятника выдающемуся хирургу, ученому и духовному святителю Луке. Место установки бюста выбрано не случайно. КГМУ использует прорывные новаторские технологии для воспитания специалистов и ученых. При этом университет всегда уделяет большое внимание формированию у будущих врачей духовно-нравственной культуры, этики и заботы о пациентах.

Бюст освятил митрополит Курский и Рыльский Герман.

Пример истинного служения Господу и людям

В 1905 году святой Лука приехал в село Любаж Фатежского уезда Курской губернии. Вереницей шел на прием к нему простой люд, и ни одного страждущего врач не оставлял без внимания.

«Я изучал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям», - писал святитель.

Именно здесь он начал изучение тончайших нервов и впоследствии открыл новый метод анестезии, принесший ему мировую известность.

- Многие куряне считают святителя Луку своим небесным покровителем, обращаются к нему в период болезни, в горести и радости, - отметил Виктор Карамышев. - И вдвойне приятно, что именно Курский медуниверситет стал инициатором еще одного доброго дела.

- Я могу сказать с гордостью, что учился по учебникам святого и сегодня в своих лекциях я привожу его описания гнойно-септических состояний у больных, - отметил Виктор Лазаренко. - Мы опираемся на святого Луку как на огромный камень православия, который укрепляет нас в вере и в тех замыслах, которые мы реализуем в университете.

Бюст святого Луки освятил митрополит Курский и Рыльский Герман. Поздравляя присутствующих с праздником, Владыка призвал студентов подражать примеру великого хирурга.

- Святитель Лука причислен к лику святых, имеется множество документально зафиксированных случаев чудесного исцеления людей его молитвами. Пусть он будет действительно небесным покровителем нашего замечательного города и вуза, а для студентов - настоящим примером самоотверженного служения страждущим.

Митрополит Курский и Рыльский Герман провел чин освящения бюста святителя Луки. Ректор КГМУ профессор Виктор Лазаренко в знак благодарности преподнес митрополиту памятный колокольчик с символикой вуза и Курского края.

После открытия бюста профессорско-преподавательский состав, сотрудники и гости приняли участие в работе II Международной научно-практической конференции «От фундаментальных знаний к «тонкому владению скальпелем», посвященной памяти профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого.

фото представлены пресс-службой ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

Яна Шелест