Руководство Металлоинвеста отметили представители профессионального сообщества Фото: предоставлено пресс-службой

Обнародован 22-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», куда вошли семь руководителей различных направлений компании «Металлоинвест». В отрасли «Металлургия и горнодобывающая промышленность» отмечены: заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова - в номинации «Директора по корпоративной социальной ответственности», и директор по снабжению Мария Коваленко – в номинации «Директора по логистике и цепям поставок».

Юлия Шуткина, директор по цифровой трансформации, заняла второе место в номинации «ИТ- директора».

В топ-3 в своих профильных номинациях вошли Юлия Шабала, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти, Юрий Гаврилов, директор по стратегии, слияниям и поглощениям, Артем Лаврищев, директор департамента по развитию финансово-экономической деятельности.

Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике, оказался в пятерке лучших финансовых директоров горно-металлургического сектора.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил, что в Металлоинвесте собрана сильная команда профессионалов, которая нацелена на постоянное развитие и улучшение результатов Компании:

- Рад, что наши достижения получают высокую оценку со стороны профессионального сообщества. Поздравляю своих коллег и благодарю за хорошую работу!

Данный рейтинг - признанный инструмент оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Он формируется на основании голосования самих представителей профессионального сообщества.