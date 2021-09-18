Выборы в Курской области: "Значимых нарушений не выявлено"

Процесс волеизъявления завершится в 20.00 19 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 сентября в Курской области проходит второй день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Курской областной Думы и муниципальных выборах.

С 8.00 до 20.00 часов в регионе открыты 1111 избирательных участков. Еще один временный участок работает на Железнодорожном вокзале Курска для голосования граждан, которые не имеют регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации.

- Голосование проводится в штатном режиме, – отмечает Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика. – Значимых нарушений, которые могли повлиять на ход голосования и волеизъявление граждан, не выявлено. Избирательные комиссии обеспечивают удобные для жителей области формы участия в выборах. Это голосование на дому по уважительной причине, выездное голосование в населенных пунктах, где нет помещений избирательных участков.

Узнать, где находится участок для голосования, поможет цифровой сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России или Избирательной комиссии Курской области. В строку поиска нужно ввести адрес постоянной регистрации.

Впервые на выборах в Курской области широко используются средства видеонаблюдения и видеофиксации. На 429 наиболее крупных участках работают камеры видеонаблюдения. Прямая трансляция ведется в Центр общественного наблюдения и на служебный портал, доступный в том числе представителям партий и кандидатам. На остальных участках установлены видеорегистраторы.

По итогам первого дня голосования 17 сентября в выборах приняли участие 14,89% избирателей региона. Наиболее активно голосование проходит в Большесолдатском (34,05%), Мантуровском (28,78%), Медвенском (28,73%), Горшеченском (28,38%), Черемисиновском (27,01%) районах.

На портале ДЭГ vybory.gov.ru на 8.00 утра 18 сентября свой выбор сделали около 70% избирателей, включенных в список дистанционного электронного голосования. Онлайн-голосование проходит в круглосуточном режиме до 20.00 часов 19 сентября.