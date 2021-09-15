Курский полицейский вынес из болота восьмилетнего ребенка

Недалеко от дома - болотистая местность
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
15 сентября днем в отдел полиции по Курскому району обратилась женщина из деревни Шуклинка. Курянка рассказала, что ее восьмилетний внук ушел из дома в неизвестном направлении и она не может его найти.
Личный состав полиции оперативно подняли по тревоге, к поискам подключились и волонтеры. Окружающую дом территорию разделили на сектора.
Сотрудник полиции зашел в воду и на руках вынес мальчика в безопасное место
Фото: УМВД России по Курской области.
Примерно в километре от дома старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Иван Иванов заметил на земле следы детской обуви.
Полицейский пошел по следам и увидел стоявшего в болоте ребенка. Сотрудник полиции зашел в воду и на руках вынес мальчика в безопасное место.
Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках.