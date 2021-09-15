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Общество15 сентября 2021 19:01

Курский полицейский вынес из болота восьмилетнего ребенка

Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении
Яна ШЕЛЕСТ
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Недалеко от дома - болотистая местность

Недалеко от дома - болотистая местность

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

15 сентября днем в отдел полиции по Курскому району обратилась женщина из деревни Шуклинка. Курянка рассказала, что ее восьмилетний внук ушел из дома в неизвестном направлении и она не может его найти.

Личный состав полиции оперативно подняли по тревоге, к поискам подключились и волонтеры. Окружающую дом территорию разделили на сектора.

Сотрудник полиции зашел в воду и на руках вынес мальчика в безопасное место

Сотрудник полиции зашел в воду и на руках вынес мальчика в безопасное место

Фото: УМВД России по Курской области.

Примерно в километре от дома старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Иван Иванов заметил на земле следы детской обуви.

Полицейский пошел по следам и увидел стоявшего в болоте ребенка. Сотрудник полиции зашел в воду и на руках вынес мальчика в безопасное место.

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках.

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