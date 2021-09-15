Курский полицейский вынес из болота восьмилетнего ребенка

Недалеко от дома - болотистая местность Фото: Яна ШЕЛЕСТ

15 сентября днем в отдел полиции по Курскому району обратилась женщина из деревни Шуклинка. Курянка рассказала, что ее восьмилетний внук ушел из дома в неизвестном направлении и она не может его найти.

Личный состав полиции оперативно подняли по тревоге, к поискам подключились и волонтеры. Окружающую дом территорию разделили на сектора.

Сотрудник полиции зашел в воду и на руках вынес мальчика в безопасное место Фото: УМВД России по Курской области.

Примерно в километре от дома старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Иван Иванов заметил на земле следы детской обуви.

Полицейский пошел по следам и увидел стоявшего в болоте ребенка. Сотрудник полиции зашел в воду и на руках вынес мальчика в безопасное место.

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках.