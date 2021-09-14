Курские молодожены привезли в приют для животных 140 кг корма

Ребята попросили приглашенных на свадьбу гостей не дарить им подарки, а купить корм Фото: СОЦСЕТИ

Курские молодожены привезли в приют для животных 140 килограммов корма, рассказали в Курской общественной зоозащитной организации «Право жить». Ребята попросили приглашенных на свадьбу гостей не дарить им подарки, а купить корм.

В прошлом году на собранные ребятами деньги в приют купили большую морозильную камеру для хранения мясных продуктов. Много раз парень с девушкой привозили еду для собак.

Зоозащитники были растроганы до слез.

«Спасибо вам, друзья! Желаем вашей семье вечной любви и благополучия!!!» - написали они на своей страничке в соцсети.