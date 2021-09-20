В Курской области на выборах "ЕР" набрала более 40% голосов

На избирательные участки пришли менее половины курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области завершились 123 избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, Курской областной Думы седьмого созыва и выборам в органы местного самоуправления.

Активность избирателей за три дня голосования 17, 18 и 19 сентября составила 47,01%, включая граждан, которые воспользовались технологией дистанционного электронного голосования. В формате онлайн проголосовали 46 954 избирателя это 92,83% от включенных в список ДЭГ.

- На всех избирательных участках региона выборы признаны состоявшимися, - сказала Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика. – Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, волеизъявление избирателей, подведение результатов, не установлено.

По предварительным итогам выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва по федеральному округу на территории Курской области наибольшее число голосов у партии ЕДИНАЯ РОССИЯ - 43,48%

КПРФ 19,9%

ЛДПР – 10,67%

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 8,04%

НОВЫЕ ЛЮДИ – 6,82%

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

В Курском одномандатном избирательном округе №109 лидером стала ХАРЧЕНКО Екатерина Владимировна (ЕДИНАЯ РОССИЯ). Ее поддержали 33,03% избирателей.

В Сеймском одномандатном избирательном округе №110 наибольшее число голосов получила ГЕРМАНОВА Ольга Михайловна (ЕДИНАЯ РОССИЯ) – за нее проголосовали 42,83 % избирателей.

На выборах депутатов Курской областной Думы седьмого созыва по единому округу наибольшее число голосов у партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 42,97 %

КПРФ – 20,71%

ЛДПР – 11,71%

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ – 9,24%

НОВЫЕ ЛЮДИ – 7,18%

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 5,49%

Из 23-х мандатов депутатов Курской областной Думы по одномандатным округам 20 получают кандидаты партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, два - кандидаты партии КПРФ, один - кандидат в порядке самовыдвижения:

ОИО №1 – Павлов Олег Иванович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №2 – Бартенев Евгений Игоревич, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №3 – Хлопонин Вячеслав Геннадьевич, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №4 – Клюев Алексей Юрьевич, КПРФ

ОИО №5 – Васильев Максим Сергеевич, самовыдвижение

ОИО №6 – Гулиев Дмитрий Курмадович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №7 – Дериглазов Игорь Анатольевич, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №8 – Дюдин Андрей Иванович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №9 – Земцов Алексей Юрьевич, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №10 –Трубников Александр Петрович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №11 – Лазаренко Виктор Анатольевич, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №12 – Амерев Юрий Михайлович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №13 – Зуй Анатолий Николаевич, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №14 – Жеребилов Николай Иванович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №15 – Федюкин Вячеслав Александрович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №16 – Агафонов Владимир Александрович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №17 – Чекед Роман Станиславович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №18 – Золотарев Алексей Павлович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №19 – Белашов Олег Анатольевич, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №20 – Бирюков Сергей Леонидович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №21 – Сорокин Борис Викторович, ЕДИНАЯ РОССИЯ

ОИО №22 – Карцев Николай Афанасьевич, КПРФ

ОИО №23 – Дюмин Эдуард Николаевич, ЕДИНАЯ РОССИЯ

На избирательных участках в дни голосования работали около пяти тысяч наблюдателей от партий, кандидатов, Общественной палаты Курской области, свыше 130 журналистов от 45 СМИ. Под видеонаблюдением находились 429 помещений для голосования и все 36 территориальных избиркомов. На остальных участках работали средства видеофиксации, сказали в облизбиркоме.