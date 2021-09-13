В Курской области пройдет турнир по регби на Кубок Андрея Варичева

В соревнованиях примут участие команды из Москвы, Курска, Железногорска Фото: предоставлено пресс-службой

Первый турнир по регби имени Андрея Владимировича Варичева пройдет 16 сентября в Железногорске на стадионе «Горняк». Соревнования, в которых примут участие команды из Москвы, Курска, Железногорска, сразятся в нескольких видах: регби-7 (для спортсменов от 18 лет), мини-регби (от 14 до 18 лет) и тэг-регби для команд железногорских школ.

Регби-7 проходит на поле таких же размеров и по тем же правилам, что и классическое регби. В каждой команде семь человек, матч длится два тайма по семь минут с небольшим перерывом. Регби-7 входит в программу Олимпийских игр.

В мини-регби игра проходит на 1/3 основного поля.

Тэг-регби основано на базовых правилах классического регби, но бесконтактное, поскольку рассчитано на самую широкую аудиторию игроков, даже неподготовленных к силовой борьбе за мяч.

Кубок имени бывшего генерального директора компании «Металлоинвест» станет ежегодным.

- Андрей Варичев сам занимался регби, был настоящим подвижником этого спорта и способствовал развитию федерации Курской области, достижению нашими командами новых спортивных вершин, - рассказал председатель федерации регби Курска и Курской области Максим Тюриков. - При поддержке Андрея Владимировича юные курские регбисты вышли на всероссийский уровень, а в Железногорске в 2021 году проведено Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по регби-7.

Директор по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин отметил, что Металлоинвест поддерживает многие спортивные начинания в регионе, строительство инфраструктурных объектов, работу детских секций, создавая возможности к развитию талантливой молодежи и активной жизни:

- Важно, что в большинстве своем это инициативы, которые исходят от горожан. Так, в Железногорске проходят международный турнир по футболу, мастер-классы баскетбольного клуба «Динамо», проекты ВСЕНАСПОРТ. Турнир по регби, уверен, станет новым интересным событием и год от года будет расширять географию участников.