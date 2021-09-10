Куряне отметят День города: подробная программа праздничных мероприятий

В Детском парке состоится праздничная программа «С праздником, любимый город» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 сентября в субботу куряне отметят День города. Развлекательные мероприятия пройдут на более чем 80 площадках во всех трех округах. Мэрия опубликовала программу проведения праздника.

9.00 - в парке Дзержинского – состоится Городской фестиваль граффити.

10.00 - от Знаменского собора стартует пешеходная экскурсия по историческому центру города.

11.00 - в КТЦ «Звездный» на Красной площади, 2/4 откроется выставка работ Международного пленэра художников «Курск -соловьиного края столица».

Театральная площадь:

11.00 - фестиваль «Курское яблоко»

13.20 - торжественное чествование молодоженов

14.00 - выступление духового оркестра КТЦ «Звездный»

15.00 - выступление духового оркестра в/ч 35535.

17.00 - выступление духового оркестра Росгвардии.

18.00 - выступление оркестров и инструментальных ансамблей КТЦ «Звездный».

Улица Ленина, 11.00- 18.00:

Концертные, игровые, тематические программы.

«Свободный мольберт «Любимые уголки Курского края»

Интерактивная площадка «ГИС, творческая площадка ТС «Радуга».

18.30, площадка у ЦУМа - «Танцевальный микс»

11.00 - 18.00, ул. Ленина, 20 - в рамках проекта «Читающий город» тематическая программа «Краеведческий #ЛитТайм_989» и игровая интеллектуальная программа «Активити-ZONA #ИГРАд_КУРСК».

11.00 - 20.00, ул. Ленина, 60 - выставка работ детей с ограниченными возможностями.

Сквер Свиридова:

11.00 -18.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества.

12.00 - концерт воспитанников детской школы искусств № 1 им. Свиридова.

18.00 - концерт «Праздничный фейерверк»

11.30, площадь перед цирком - соревнования семейных экипажей «Папа-старты».

12.00, центры досуга «Юность», «Родина», «Спутник», «Мир», «Сказка», «Ассоль» - премьера документального фильма «Курский период Малевича».

16.00, выставочный центр «Курск - город воинской славы» - интерактивная игра «Курск древний и всегда молодой».

16.30 -19.00, территория города - демонстрационные полеты парамоторов.

18.00, Театральная площадь, ул. Союзная, 26, Мемориальный комплекс «Курская дуга», площадь Советов, площадь им. К.К. Рокоссовского, парк КЗТЗ, ЮЗГУ площадка перед гипермаркетом «Лента» - праздничная программа «Вечернее свечение аэростатов».

22.00, Центральный, Сеймский, Железнодорожный округа - праздничный фейерверк

Центральный округ:

парк им. Ф.Дзержинского:

11.00 - музыкальная программа ДШИ № 4 «Тебе, наш город посвящаем...» и тематическая программа Централизованной системы библиотек города Курска «Краеведческий #ЛитТайм_989».

16.00 - музыкальная программа-поздравление ДШИ № 4 «Город наш дорогой, соловьиного края столица».

17.00 - игровая интеллектуальная программа «Активити-ZONA #ИГРАд_КУРСК».

18.00, парк героев Гражданской войны - праздничная концертная программа «И в сердце, и в песне наш город любимый!»

11.00, 17.00, проспкт Дериглазова - концертная программа воспитанников ДШИ № 5 «Цвети, мой город!»

Площадка у детского центра досуга «Сказка»:

11.00 - конкурс детских рисунков на асфальте; 12.00 - игровая программа в рамках проекта «Лукоморье».

16.00 - концертная программа «Музыкальный подарок любимому городу»

17.00 - спортивный флэшмоб сказочных героев «Сказка в любимом городе»

17.30 - мастер-класс по брейк-дансу от школы «Break Life»

10.00, детский парк (ул. Перекальского, 1а) - праздничная программа «С праздником, любимый город».

12.00 - концертная программа Дворца пионеров и школьников «Курск – город молодых».

12.00, креативное пространство «Веранда» (ул. Ленина, 15) - фестиваль локальной идентичности.

Парк им.50-летия ВЛКСМ (ул. Тускарная):

9.00- полумарафон, посвященный памяти экипажа АПРК «Курск».

10.00 - финальные соревнования по футболу и пляжному волейболу в рамках молодежной спортивной акции «Спорт – формула жизни».

11.00 - городской спортивно-оздоровительный центр «Меркурий» - приемка нормативов ГТО

10.00, спортивная площадка у домов №№ 1 и 3 на пр-те Энтузиастов - финальные соревнования по стритболу в рамках молодежной спортивной акции «Спорт – формула жизни».

11.00, физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Косухина, 25А) – спортивная программа «Спорт – формула жизни»

12.00, ул. Пучковка, 51 - праздничная развлекательная программа Дома искусств «Ритм» «Любимому городу посвящается!»

17.00 - праздничная программа «С днем рождения, любимый город!»

11.00, проезд Сергеева, 8 - праздничная программа Центра детского творчества «Курск — источник вдохновенья!»

16.00 - концертно-игровая программа «Родной мой Курск, в веках тебе расти и процветать!»

Сеймский округ

12.00, стадион на проспекте Ленинского комсомола, 77 - окружной праздник «Наш сквер».

13.00, центр досуга «Родина» - конкурс рисунков на асфальте «Мой курский край».

19.30 - благотворительный показ мультфильма.

12.00, городской культурный центр «Лира» - познавательная программа «Курск - моя малая родина!».

17.00 - концертная программа «Песни для души».

11.00, сквер у центра «Лира» - тематическая программа «Краеведческий #ЛитТайм_989».

17.00 - интеллектуально-развлекательная программа «Активити-ZONA #ИГРАд_КУРСК».

11.00, детская школа искусств № 9 (ул. Широкая, 2) - игровая программа «Край, в котором мы живем».

17.00 - концертно-игровая программа «С любовью к городу».

11.00, площадка у центра досуга «Спутник» - концертная программа воспитанников ДШИ № 8 «Курские таланты», игровая программа «Город детства».

16.00 - литературно-музыкальный вечер «Ты в самом сердце России мой город Курск».

11.00, парк КЗТЗ - выставка работ воспитанников детской школы искусств № 6 «Любимый город»

15.00 - концертно-игровая программа Дворца детского творчества «Наши таланты - родному городу».

18.00 - концерт солистов и ансамблей детской школы искусств № 6.

11.00, площадка центра досуга «Ассоль» - «Блиц-игра «Прогулки по родному городу».

17.00 - экспресс-викторина «Имена, события, факты родного города».

18.00, сквер на площади им. К. К. Рокоссовского - концертная программа Центра народного творчества «Русь» «Тебе, любимый город».

10.00, площадка центра «Оберег» - праздничная программа «Город мастеров «Оберег».

14.00 - фотовыставка-конкурс «Любимые уголки Соловьиного края», мастер-классы «Подарок городу».

Железнодорожный округ

10.00 – 14.00, ул. 2-я Вишнёвая, 17 - пленэр «Курск осенний».

12.00-17.00 - флешмоб, посвященный Дню города, выставка военной техники.

11.00, площадка центра досуга «Мир» - квест «Люблю тебя, мой край родной».

18.00 - досуговая программа «Мой город в сердце навсегда».

11.00, парк Железнодорожников - тематическая программа «Краеведческий #ЛитТайм_989».

16.00 - концертная программа Дома детского творчества Железнодорожного округа» «Живи и здравствуй, город мой!»

11.00, городской физкультурно-спортивный центр «Восток» - блиц-турнир по теннису, посвященный Дню города.

16.00, пикник-парк «Новая Боевка» - блиц-турнир по шахматам «Сила мысли».

16.00, ул. Союзная, 26 - творческие мастерские и игровые площадки Дома детского творчества Железнодорожного.

16.00 - концертная программа детской школы искусств № 2 «Курск праздничный».

17.00 - концерт творческих коллективов и солистов Областного Дома народного творчества.

19.00 - концертная программа «Курск» - соловьиного края столица».