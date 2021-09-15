Фото: Администрация Курской области

На 68 году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни курянин Ильдар Мавлютов – заслуженный тренер России по фехтованию. Ильдар Масалимович внес огромный вклад в развитие отечественного рапирного фехтования.

Ильдар Мавлютов родился 13 июня 1953 года в Уфе. В 1983 году он приехал в Курчатов и буквально на пустом месте создал школу фехтования, получившую мировую известность. Ильдар Масалимович – разработчик эффективной методики обучения фехтованию.

Тренер воспитал много талантливых и успешных спортсменов, которые добились высочайших результатов на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, в том числе и в Токио. Среди них Инна Дериглазова, Евгения Ламонова, Владислав Мыльников, Дмитрий Жеребченко, Яна Рузавина, Юлия Бирюкова, Кристина Самсонова, Екатерина Кажикина, Ольга Лобынцева.

Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом Дружбы. Неоднократно становился лауреатом ежегодной награды Федерации фехтования России в номинации «Лучший личный тренер».

«Ильдара Масалимовича отличали колоссальное трудолюбие, бекомпромиссное отношение к делу жизни и абсолютная преданность фехтованию. Эти качества он сумел воспитать в своих учениках» - отметили в Федерации фехтования России. - Уход такого тренера из жизни – большая потеря для нашей фехтовальной семьи».

Выразил соболезнования и губернатор Курской области Роман Старовойт:

«Это колоссальная и невосполнимая потеря для всего региона. Я лично знал Ильдара Масалимовича как искреннего, твердого человека, не боящегося отстаивать свою точку зрения. Приношу глубокие соболезнования его близким».

Редакция «КП» выражает глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам великого спортсмена, тренера и человека.