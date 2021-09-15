Вместо трех миллионов – гигантские долги: житель Курска принял участие в «спецоперации»

Полученные деньги мужчина переводил на чужие карты через банкомат Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Житель Курска за несколько дней несуществующей спецоперации перевел мошенникам три миллиона рублей, сообщили в УМВД по Курской области. С подобными телефонными махинациями полицейские сталкиваются ежедневно, но сумма ущерба вызвала удивление даже у опытных стражей порядка.

Все началась банально – с обычного телефонного звонка от мошенников, о которых полиция не устает предупреждать граждан. Звонивший представился полицейским из Москвы и сообщил, что на имя курянина кто-то пытается взять кредит. Мужчина не поверил и положил трубку.

Следующий звонок, как определило приложение на смартфоне, поступило с номера телефона дежурной части курской полиции. Собеседник убедил мужчину, о необходимости сотрудничества с «коллегами» из столицы. Также весь ход «спецоперации» по задержке мошенников нужно было держать в тайне.

Потерпевший поверил и стал выполнять инструкции липовых правоохранителей. Курянин отпросился с работы на два дня, обошел шесть банков и в каждом по «указанию» полицейских оформил кредит на 400-500 тысяч рублей.

Полученные деньги мужчина переводил на чужие карты через банкомат. Завершив все переводы, оказав «помощь» полиции, с чувством выполненного долга мужчина обо всем рассказал своей супруге. Шокированная женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, злоумышленники использовали специальное приложение для подмены номеров телефонов, с помощью которого можно генерировать номера любых учреждений любого региона страны.

Вместо трех миллионов, которые курянин держал в руках остались гигантские долги, пустые карты и многочисленные чеки. Сейчас потерпевший подсчитывает, сколько лет его семье придется расплачиваться за доверчивость, ведь размеры ежемесячного платежа за кредиты значительно превышают его заработную плату.

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