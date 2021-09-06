Новый компьютерный класс – к началу учебного года

Директор лицея №5 Марина Шкутова сказала, что новый компьютерный класс необходим школе Фото: предоставлено пресс-службой

Накануне нового учебного года в лицее №5 Железногорска открылся компьютерный класс. Оснащен он на средства компании Металлоинвест.

500 тысяч рублей пошли на десять новых компьютеров с мощными процессорами и необходимыми программами, большие мониторы и современные мышки и клавиатуры.

Директор Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева Антон Захаров на торжественном открытии компьютерного класса отметил, что цифровизация стала неотъемлемой составляющей производственных процессов:

- На МГОКе, к примеру, она применяется в горном планировании, диспетчеризации транспорта, роботизации оборудования. В школе закладывается начало всех будущих профессиональных умений. В какой бы сфере не пригодились школьные знания завтрашним выпускникам, важно, что станут они фундаментом в укреплении благосостояния города и страны.

Директор лицея №5 Марина Шкутова сказала, что новый компьютерный класс необходим школе:

– Наука и техника сейчас развиваются очень быстро. Поэтому компьютерное оборудование, отвечающее современным требованиям, позволит осуществлять учебный процесс на высоком уровне.

Как известно, поддержка образования в регионах присутствия – одно из основных направлений социальной политики Металлоинвеста. В рамках трехстороннего партнерства с администрациями Курской области и .Железногорска Компания участвует в оснащении оборудованием и ремонтах школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Также Металлоинвест поддерживает конкурсы профмастерства среди педагогов, выплачивает стипендии талантливым детям. Металлоинвест проводит активную деятельность по созданию цифровой среды в школах города, ежегодно открывая новые компьютерные классы.