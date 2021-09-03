К началу учебного года «Ростелеком Лицей» дарит месяц подписки новым абонентам

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С 1 сентября новые абоненты смогут воспользоваться промокодом на один месяц бесплатной подписки на образовательный сервис «Ростелеком Лицей». Получить код можно на сайте «Ростелекома».

«Ростелеком Лицей» — сервис, который объединяет образовательный контент по направлениям «Школа» и «Развитие». В первом разделе собраны видеоматериалы для самостоятельного изучения школьной программы и выполнения домашних заданий, а также подготовки к экзаменам. В разделе «Развитие» содержится информация о современных цифровых технологиях, здоровом образе жизни, развитии логики, памяти и многом другом. Все курсы подготовлены и записаны преподавателями и методистами из лучших школ и вузов страны.

Образовательная платформа быстро набирает популярность: за восемь месяцев 2021 года количество подписок в ЦФО выросло более чем на 10 % и превысило 17 000. Самыми обучающимися регионами стали Москва, Московская, Воронежская и Ярославская области.

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Сервис "Ростелеком Лицей" растет и развивается. В нем появляются новые курсы и даже целые разделы. Так, в недавно добавленном разделе "Успеваемость" можно проследить количество пройденных уроков, глубину изучения тем и прогресс обучения за неделю, месяц или год. Мы считаем, что эти нововведения помогут ученику сохранить мотивацию и стремиться к лучшим результатам. А благодаря промо-периоду наши новые пользователи смогут безвозмездно оценить все возможности "Лицея"».

Обучение на платформе «Ростелеком Лицей» доступно в любое время и в любом месте. Пользователь сам решает, когда начать и закончить урок. Эксклюзивный контент «Ростелеком Лицея» не имеет аналогов в Сети. Кроме того, он структурирован по темам и урокам в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

Екатерина Семёнова, абонент «Ростелекома», г. Москва:

«Сын пошел в 11-й класс. Все лето обсуждали необходимость дополнительной подготовки к ЕГЭ, изыскивали бюджет на репетиторов. А в первый учебный день ребенок вернулся из школы с новостью о том, что есть онлайн-платформа "Ростелекома", на которой можно готовиться к экзаменам, не разоряясь на педагогах по каждому предмету. Оказывается, его одноклассница уже год занимается в "Лицее" и неплохо подтянула школьную программу. Я сразу стала искать информацию на сайте и увидела промокод на месяц обучения. Вот, действительно, подарок к новому учебному году! Будет время попробовать все возможности сервиса абсолютно бесплатно».

Более подробно узнать о сервисе «Ростелеком Лицей» можно на сайте https://lc.rt.ru/. Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, а затем перейти в раздел «Мои занятия». Образовательный контент также доступен в подписках видеосервиса Wink.