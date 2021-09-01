Вопросы безопасности, экологии и устойчивого развития

Экологическая программа Металлоинвеста реализуется на всех предприятиях Компании Фото: предоставлено пресс-службой

Дискуссия «Эволюция современной металлургии» прошла по инициативе компании «Металлоинвест».

Здесь был представлен Единый отчет Компании за минувший год. Также обсуждались вопросы декарбонизации металлургической отрасли, взаимосвязь успешного развития бизнеса с вопросами безопасности и качества жизни сотрудников, привлечение «зеленого» финансирования для реализации инвестиционных проектов.

В дискуссии приняли участие представители Росбанка, СОГАЗ, ВЭБа, KPMG, Tactise BSC, Северстали, РСПП, других компаний и общественных организаций.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил:

- Сегодня есть все возможности изменить исторически сложившееся восприятие черной металлургии как производства, связанного с большими рисками в области промышленной безопасности и значительным негативным влиянием на окружающую среду. Предстоит выработать ряд решений, найти наиболее оптимальные варианты, но в целом задача по достижению углеродной нейтральности к 2050 году для предприятий нашей отрасли технологически абсолютно решаема.

К слову, сейчас доля Компании на мировом рынке товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) составляет более 50%. ГБЖ – это базовое сырье для металлургии будущего, позволяющее радикально снижать выбросы парниковых газов при производстве стали.

В 2024 году будут запущены две установки по производству горячебрикетированного железа. Это позволит увеличить совокупные мощности по производству ГБЖ с около 5 млн тонн в год до практически 9 млн тонн в год.

Сейчас реализуется проект по строительству новейшего завода ГБЖ в Курской области, его оператор - компания «Михайловский ГБЖ. В планах - строительство комплекса ГБЖ-4 на Лебединском ГОКе.

Обе установки проектируются с возможностью 100% использования водорода вместо природного газа.

По словам директора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии министерства экономического развития России Петра Бобылева, вызовы декарбонизации – это одновременно и новые возможности:

– Важно, что у нас нет цели бороться с углеродом любой ценой. Мы нацелены на людей, на рост их благосостояния и рост экономики в целом. В этой логике Минэкомразвития разработало четыре сценария, которые объединены в проект стратегии социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов до 2050 года.

Петр Бобылев отметил, что процесс декарбонизации и сдерживания темпов роста температуры на планете параллельно стимулирует развитие технологий, снижающих выбросы загрязняющих веществ, а также стимулирует процессы улучшения энергоэффективности в энергетике, промышленности и сфере ЖКХ.

- Потребитель не будет брать продукцию, сырье, материалы, комплектующие, которые не будут соответствовать требованиям, которые будут вступать с 2026 года, уже заранее. Наши компании, которые не будут успевать меняться в этом плане, просто не смогут поставлять свою продукцию, они выпадут из цепочек, - говорит Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Экологическая программа Металлоинвеста реализуется на всех предприятиях Компании. Инвестиции в программу до 2025 года включительно предусмотрены в объеме 22,5 млрд рублей.

- Вопросы безопасности, экологии и устойчивого развития сегодня являются основным фокусом на встречах с банками и инвесторами, – отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике Металлоинвеста Алексей Воронов. – Металлоинвест стал первой частной компанией в России, открывшей кредитную линию «зеленого» финансирования, ставка по которой привязана к рейтингу EcoVadis. Также Компания – первый российский заемщик в черной металлургии, привязавший предэкспортный кредит к целям устойчивого развития.