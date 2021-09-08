На МГОК поступило новое оборудование

Новая мельница заменила устаревшую аналогичную установку Фото: предоставлено пресс-службой

Шаровая мельница с увеличенным объемом барабана и современной системой управления запущена в опытно-промышленную эксплуатацию на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева За счет ввода этого оборудования планируется увеличить объем производства железорудного концентрата на 108 тысяч тонн в год.

Новую технику на комбинат поставила компания «УЗТМ-КАРТЭКС». Конструкция мельницы учитывает в частности особенности места установки. А благодаря цельному барабану увеличена прочность оборудования и существенно сократились сроки сборки.

По словам начальника технического отдела обогатительной фабрики МГОКа Сергея Калюкина, шаровая мельница задействована в процессе измельчения дробленой руды:

– Новая мельница заменила устаревшую аналогичную установку. После выхода на плановые показатели мы сможем производить за месяц на девять тысяч тонн концентрата больше, чем на прежних мощностях.

Панель оператора шаровой мельницы отображает все рабочие параметры. Система архивирует, контролирует и обрабатывает данные технологического процесса и быстро информирует о возможных сбоях.

Новое оборудование для обогатительной фабрики комбината закупается в рамках комплексной программы, направленной на повышение объемов производства и качества выпускаемой продукции.

Программа развития МГОКа – часть рассчитанной до 2032 года Стратегии качественных изменений Металлоинвеста. Она нацелена на укрепление ведущих позиций в производстве высококачественной железорудной, металлизованной и стальной продукции с использованием «зеленых» технологий.