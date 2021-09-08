Курская прокуратура проводит проверку по факту травмирования школьника

Инцидент произошел в Ивановской средней школе Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В соцсети появилась информация, что в одной из школ Рыльского района директор травмировал восьмикласснику ухо за то, что тот пришел в учебное учреждение с серьгой.

«Я ученик 8б класса Ивановской средней школы. Сегодня директор завел меня в свой кабинет и разорвал мне ухо до крови, так как там была сережка и я не хотел ее снимать. Регулярно оскорбляет и унижает. Родители разрешают мне носить эту сережку, и она никак не мешает учебному процессу!» - написал парень в местном паблике.

По данному факту прокуратура Курской области организовала проверку. В ее ходе оценят исполнение законодательства об образовании в деятельности администрации школы.

«Если в результате проверки выявят нарушения, будут приняты исчерпывающие меры», - сообщили в ведомстве.

Как пояснила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко, за содействием в проведении проверки по ситуации, возникшей в Ивановской школе Рыльского района, специалисты комитета обратятся в правоохранительные органы.

В школу выезжал глава Рыльского района Андрей Лисман, администрация района взяла ситуацию на контроль.

По факту травмирования восьмиклассника проводит проверку и следственный комитет.