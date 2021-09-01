Спортплощадка – в подарок школе

Многофункциональная площадка школы №4 оснащена универсальными сертифицированными тренажерами Фото: предоставлено пресс-службой

Подарок к новому учебному году – спортивную площадку – получила школа №4 Железногорска. Заниматься здесь смогут ученики с первого по одиннадцатый класс. А построена она на средства компании «Металлоинвест».

До этого такие же тренажеры появились на улицах Ленина и Гагарина, также рядом с учебными заведениями и жилыми домами. Всего же на средства Металлоинвеста этим летом в Железногорске установлено пять детских игровых городков и три тренажерных площадки.

Многофункциональная площадка школы №4 оснащена универсальными сертифицированными тренажерами - скамьей для пресса, гребли, твистером, брусьями. Есть здесь и искусственное покрытие. Тренажеры подходят для всех!

Директор по социальным вопросам МГОКа, депутат Железногорской городской Думы Борис Сорокин рассказал, что в школе №4 сильное спортивное направление:

- Новый объект расширит возможности в развитии детей. Кроме того, заниматься здесь могут не только дети, но и взрослые. Мы видим, что уличные тренажеры пользуются большой популярностью среди горожан всех возрастов.

Детские и спортивные комплексы во дворах города – это лишь часть огромной работы по благоустройству микрорайонов, которая проводится по инициативе депутатов Железногорской городской думы, работников Михайловского ГОКа им.А.В.Варичева, вместе с жителями города горняков.