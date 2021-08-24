Инфляция в Курской области приблизилась к 7% годовых

В регионе продолжают расти цены Фото: Светлана ВОЛКОВА

Годовая инфляция в июле 2021 года в Курской области сохранилась на уровне июньского значения в 6,9%. Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

Рост цен на продукты в июле уменьшился до 6,6% после 7,3% месяцем ранее. Хороший урожай картофеля, поставляемого из южных регионов страны, а также местных личных подсобных хозяйств, повлиял на уменьшение роста цен. Благоприятные погодные условия способствовали увеличению сбора свежих томатов и огурцов, что наряду с расширением поставок из соседних регионов и стран СНГ привело к удешевлению помидоров и снижению цен на огурцы. Замедлился также годовой темп прироста цен на свинину.

А вот непродовольственные товары в июле подорожали до 8,9%. Все еще отмечаются перебои в поставках отдельных комплектующих на автомобильном рынке. Перенос в цены издержек автопроизводителей, в том числе из-за повышения стоимости металла на мировом рынке, способствовал удорожанию легковых автомобилей, как отечественного, так и импортного производства. Росли в цене и автомобильные шины, связано это с увеличением производственных и логистических издержек, дефицитом каучука и нехваткой контейнеров для транспортировки на мировом рынке.

- В июле наблюдался рост стоимости строительных материалов. Причиной тому – увеличение мировых цен на сырьевых рынках и соответствующее увеличение экспорта продукции из дерева. Дополнительное влияние на динамику цен оказывал повышенный интерес жителей региона к индивидуальному жилищному строительству, в том числе с использованием кредитных средств по льготным ипотечным программам, – прокомментировал управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.

Индексация тарифов в июле в большем размере, чем годом ранее, привела к ускорению темпа прироста цен на жилищно-коммунальные услуги. В целом инфляция в сфере услуг региона в июле составила 3,8%.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.