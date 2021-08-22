Пандемия ковид в Курске: как перевести ребенка на удаленное обучение

На линейку 1 сентября из-за ограничений по ковид придут только первоклассники и одиннадцатиклассники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В последнее время заболеваемость детей коронавирусом увеличилась, признают врачи. Медики связывают это с циркуляцией новых штаммов. Инфекционисты отмечают, что у детей инкубационный период заболевания короче – от двух до пяти дней. Болезнь начинается с неспецифических симптомов, характерных для ОРВИ, – повышения температуры, насморка, сухого кашля.

Какие детки в «группе риска» по ковид?

- У детей COVID-19 может маскироваться под кишечную инфекцию и сопровождаться такими проявлениями, как тошнота, рвота, боли в животе. При такой симптоматике поставить точный диагноз можно только на основании лабораторных исследований, - рассказывают доктора.

Клиницисты отмечают, что период выделения вируса у детей короче, чем у взрослых, чаще встречаются стертые и бессимптомные формы заболевания, а потеря обоняния или изменение вкуса – реже. В группе риска дети с избыточной массой тела, сахарным диабетом, заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и иммунодефицитом. В Курской области юным пациентам с коронавирусом оказывают помощь в областной клинической больнице им. Н.А. Семашко.

- В наших отделениях постоянно 15-20 человек. Это дети со средней степенью тяжести заболевания, никто из них на ИВЛ не находился. В практике был девятилетний ребенок с пневмонией и поражением легких на 50%. Самому маленькому пациенту с коронавирусом - всего восемь дней, – рассказывает заместитель главного врача по лечебной части областной инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии КГМУ Людмила Зайцева.

После перенесенного коронавируса у детей редко, но встречаются довольно серьезные осложнения.

- Мы сталкивались с тяжелыми поражениями соединительной ткани после перенесенного заболевания, такими как ревматоидный артрит. Возможны также миокардит, полимиозит, полисерозит. Эти заболевания связаны с тем, что вирус вмешивается в функционирование иммунной системы, вызывает аутоиммунные реакции, – говорит главный врач областной детской больницы Игорь Зоря.

В Курске в разы стало больше "семейников" и штурмующих индивидуальный учебный план

Тем не менее, начало учебного года в Курской области пройдет в очном формате, заявили в администрации региона.

В связи с этим многие родители на фоне пандемии задумались о переводе детей на обучение из дома. Так, сейчас в Курске на семейном образовании находится более 400 учеников средних школ. Это почти в два раза больше, чем год назад. По индивидуальному учебному плану занимаются около ста школьников, что почти в двадцать раз больше прошлогоднего.

О «плюсах» и «минусах» обучения в удаленном формате наш разговор с начальником отдела общего образования комитета образования Курска Верой Нешиной:

- Вера Владимировна, какие формы получения образования в удаленном режиме сегодня

доступны ученикам, которые не готовы посещать школу в условиях пандемии?

- Есть три формы обучения – в организации, это когда ребенок ходит в школу, вне организации – семейное обучение и индивидуальный учебный план. Изначально индивидуальный учебный план предполагался для детей, которые обучаются в особых условиях. Например, это ребенок, который занимается спортом или творческой деятельностью и должен регулярно выезжать на сборы и конкурсы. Или дети, которые вынуждены выезжать на лечение. То есть это была крайне вынужденная мера.

Семейное образование требует открепления от школы. Решение о переходе на семейное образование принимают оба родителя с учетом мнения ребенка и уведомляют об этом комитет образования. Мы ведем учет таких детей, обсуждаем с родителями школу, где эти ученики будут проходить промежуточную аттестацию.

Сейчас многие образовательные учреждения оформляют лицензию и занимаются с детьми с дистанционном формате. Но это уже платный вариант, поскольку в случае с семейным образованием вся ответственность за обучение ложится на родителей. В том числе обеспечение учебной литературой.

Только на момент прохождения аттестации, а как правило это занимает месяц, ребенок в школу зачисляется, обеспечивается учебниками, консультации с ним проводятся. Промежуточная аттестация проводится раз в год. Но ее можно разделить – аттестация за четверть по всем предметам, аттестация за полугодие.

В случае, если ребенок не прошел промежуточную аттестацию, он принудительно возвращается в школу. И родители, если понимают, что семейное обучение не подошло ребенку, также в любой момент могут вернуть его в школу.

Подводные камни «удаленки» - десоциализация и ответственность родителей

- Каковы еще особенности семейного образования, что оно дает или на оборот отнимает у ребенка?

- Бывает, что родители, понимая, какая это ответственность – проверять уроки, контролировать ребенка, просто забирают его на семейное обучение. И школьника приходится буквально выискивать и возвращать за парту.

Чем интересно семейное образование? Некоторые дети на семейном образовании за год умудрялись два класса закончить. То есть график промежуточных аттестаций был так составлен, что за первое полугодие десятого класса ребенок успел десятый класс закончить и еще написать итоговое сочинение, получить допуск к ГИА. А во втором полугодии 11 класс освоить и выйти на ЕГЭ. Но эта форма обучения подходит не для каждого.

- Есть еще альтернативный вариант – обучение по индивидуальному учебному плану. Это когда ребенок все же остается закреплен за конкретной школой.

- Да. Но организация индивидуального учебного плана – это допнагрузка на учителя.

И, тем не менее, такая возможность по закону у ученика есть. Для оформления ИУП родители должны обратиться к директору своей школы. В каждом образовательном учреждении есть локальный акт, и школа самостоятельно решает, как организовать обучение по ИУП. План составляется на определенный период, например, на полгода. Возможны промежуточные работы, консультации. Если по семейному образованию в школу можно вернуться в любой момент, по ИУП назад за парту можно вернуться только после полного освоения индивидуального учебного плана, то есть, например, через полгода. Но при этом ученик числится в конкретной школе.

Несмотря на все подводные камни, в условиях пандемии семейное образование и обучение по индивидуальному учебному плану становится все более популярным.

Так, только за последнюю августовскую неделю в комитет образования Курска подано 23 заявления от родителей о переводе. Аргументы очень разные: «Я буду платить 11 тысяч в год за обучение, а собрать ребенка в школу обходится дороже» Другая ситуация – у семьи много разъездов, поэтому они переводят детей на семейное образование и находят для себя московский лицей, где обучение стоит ориентировочно 20 тысяч в год. Но мера эта временная – на два-три месяца, пока семья в разъездах. Еще одна мама, которая работает удаленно, говорит, что хочет уберечь ребенка-подростка от различных соблазнов. Соблазнов много, но ребенок должен научиться говорить им «нет». Соблазны будут всю жизнь, в вакууме подростка не продержишь. Ну, и, конечно, один из аргументов – это коронавирус.

На «дистант» классы будут переводить точечно

Как сообщили в комитете образования Курска, несмотря на непростую ситуацию, ни одному, кто захотел обучаться индивидуально, не было отказано:

- При этом родители должны понимать, как это сложно, когда семья остается один на один с учебным процессом.

Поэтому для тех, кто хочет обучаться дома, есть вариант либо ИУП, либо семейного образования.

А вот экзамены сдают все – и «семейники», и те, кто обучается на ИУП. Поэтому у нас под контролем все девятиклассники и одиннадцатиклассники.

В этом году результаты ОГЭ стали индикатором: «дистанционка» показала себя плохо, считают в комитете образования. Однако школы снова готовятся к возможности введения дистанционного обучения. Оно будет вводиться точечно сроком на две недели с момента контакта в случае заболевания ковид в отдельных классах и школах.

ЗНАЙ!

93 ребенка в Курске на 23 апреля 2021 года обучались по индивидуальным учебным планам.

368 на ту же дату находились на семейном образовании. Из этого числа 161 заявление было подано с мая 2020 года по апрель 2021 года. В мае 2021 года было подано еще восемь заявлений.