В Курске формируют мобилизационный резерв

Заключить первый контракт с Министерством обороны на три года могут офицеры запаса, прошедшие военную службу, в том числе и военные пенсионеры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В военный комиссариат Центрального и Сеймского округов Курска уже поступило 249 заявлений. Как рассказал военком Игорь Ясько, заключить первый контракт с Министерством обороны на три года могут офицеры запаса, прошедшие военную службу, в том числе и военные пенсионеры.

Для резервистов будут проводить специальные занятия до трех дней в месяц и ежегодные военные сборы в воинских частях продолжительностью от десяти до 30 дней. На время учебы участникам сохранят среднюю зарплату на месте их постоянной работы. Плюс выплатят денежное довольствие, которое положено военнослужащим-контрактникам.

- месячный оклад (в размере 12 % от суммы оклада по воинскому званию и воинской должности);

- ежемесячная процентная надбавка за непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу (от 10 до 50 % от оклада).

Также положена единовременная денежная выплата при заключении нового контракта. К примеру, офицер за три дня получает до 10000 рублей, за 30 суток – от 30000 до 75000 рублей. Сержанты, солдаты за это же время получат до 5000 рублей, за 30 суток – от 15000 до 25000 рублей.

Тот, кто изъявил желание записаться в мобилизационный резерв, должен быть годен по состоянию здоровья и соответствовать предъявляемым требованиям, в первую очередь подходить по возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты – до 42 лет; старший лейтенант, капитан – до 47 лет; майор, подполковник – до 52 лет; полковник – до 57 лет.

Для желающих попасть в мобрезерв нужно пройти профессиональный отбор и медицинскую комиссию. Все вопросы - в военкомат Центрального и Сеймского округов Курска. Адрес: улица Димитрова, 31. Телефоны: 701-225 и 701-228.