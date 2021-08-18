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Общество18 августа 2021 10:12

В Курске обнаружили останки 24 убитых фашистами детей

Следственный комитет проводит проверку
Яна ШЕЛЕСТ
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Останки изъяли для доследственной проверки и возможного возбуждения уголовного дела

Останки изъяли для доследственной проверки и возможного возбуждения уголовного дела

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 7 по 15 августа отряды «Курская земля» (Курск), «Новое поколение» (СОШ № 2, п. Пристень) и «Курская дружина» (КГУ) проводили поисковые работы в Знаменской роще Курска на месте массовых расстрелов мирных жителей в период оккупации. Курска. И нашли останки 29 человек – пяти взрослых и 24 детей. О страшной находке поисковики сразу сообщили в Северный отдел полиции.

На место обнаружения выехали сотрудники Следственного комитета. Останки изъяли для доследственной проверки и возможного возбуждения уголовного дела по факту геноцида мирного населения.

«По предварительным данным, срок давности захоронения найденных человеческих останков составляет более 40 лет, назначена медико-криминалистическая экспертиза», - сообщили в СК.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства, при которых человеческие останки попали на территорию Знаменской рощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поисковые работы в Знаменской роще будут продолжены. С 2005 по 2010 годы поисковики здесь обнаружили останки 2 728 мирных жителей, расстрелянных немецкими и венгерскими оккупантами. Все они захоронены на Мемориале «Жертвам фашизма» в урочище «Солянка» в Соловьиной роще Курска.

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