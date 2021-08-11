В Курске открылась выставка благотворительного арт-проекта "Дети солнца"

Выставка будет работать до 22 августа
Фото: Даниил НАЙХИН
В выставочном зале центра «Звездный» (Красная площадь, 2/4) открылась выставка благотворительного арт-проекта "Дети солнца".
В ноябре картины представят на аукционе
Фото: Даниил НАЙХИН
Это единственный в России благотворительный проект, участники которого - дети-сироты, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Ребята вместе с художником-абстракционистом Сергеем Ладошиным создают картины, которые затем участвуют в выставках и аукционах.
Три недели воспитанники пяти школ-интернатов Курска и Курской области писали картины: получились 63 произведения, которые теперь можно увидеть на выставке.
На экспозиции представлено 63 картины
Фото: Даниил НАЙХИН
В ноябре картины представят на аукционе, а средства, вырученные от продаж, направят на поддержку материально-технической базы школ-интернатов.
В ноябре полотна вытсавят на аукционе
Фото: Даниил НАЙХИН
Выставка будет работать до 22 августа.
Не забывайте: в «Звездном» соблюдают масочный режим и прочие меры безопасности.
Смотрите также фотогалерею с выставки на нашем сайте.