«Поколение Z хвастается не тем, что сходили в кино, а тем, что у них подписка на Ivi»

- Отечественные качественные фильмы есть, но не всегда они доходят до массового зрителя, - считает Александр Волчук Фото: Даниил НАЙХИН

«Комсомольская правда» решила поближе познакомиться с работой Курского кинофонда. Его директор Александр Волчук рассказал не только о кинофонде в целом, но и о перспективах развития.

- Александр Викторович, какова роль кинофонда сейчас?

- Кинофонд в свое время создавался как кинопрокатная организация для продвижения фильмов по Курской области и по городам региона. Я думаю, что кино имеет большое значение в нашей жизни, это своего рода отдушина. Кто-то смотрит фильмы для мотивации, кто-то – для того, чтобы просто расслабиться. Кино дает эмоции, а эмоции – энергию.

Сейчас много разговоров о том, что кино умирает, онлайн стрим вытесняет его. Поколение Z хвастается не тем, что они сходили в кинотеатр, а тем, что у них подписка на Ivi, или даже три разных подписки. Но я убежден, кино будет жить.

А поколение моих родителей рассказывает, как они залезали через крышу, чтобы увидеть фильм в кинотеатре «Юность».

В кинофонде хранится уникальный пленочный архив фильмов Фото: Даниил НАЙХИН

- Как обстоят дела в плане проката фильмов в Курской области?

- Сейчас в кинопрокатной деятельности, а это 242 установки по области, мы упираемся на детское, семейное российское кино. В этом году хочу отметить такие знаковые фильмы, как «Девятаев», «Белый снег», «На острие». Это спортивные, военные картины, по восприятию они совершенно разные. Из военных хотел бы отметить «Красный призрак», «Зоя».

Я думаю, чем больше снимается российского кино, тем лучше для отечественной киноиндустрии. Если говорить о таких странах, как Индия и Китай, то у них каждый день выходит по одному фильму. Также много интересных картин снимают в Корее, правда, в некотором роде скопированных с американских.

Поэтому я думаю, что нужно помогать продвигать российское кино, в том числе через фестивали, которые проводит наш кинофонд.

- Каковы планы у кинофонда на будущее?

- В планах - участие в новом грантовом конкурсе Президентских проектов, у нас пять наработок. Надеюсь, хотя бы один из проектов «выстрелит». Это проекты, связанные с киноотраслью и даже съемками кино.

А еще в кинофонде работают симпатичные девушки Фото: Даниил НАЙХИН

Также собираемся сделать упор на создание видеороликов профессионального качества. Запустили канал на Тик-Токе. Будем стремиться развивать канал с хорошим положительным контентом. Это будут ролики о кино, будет присутствовать и юмор, и ореол досуга. Многие московские учреждения уже успешно используют такую практику. Если стоять на месте и бояться перемен, ничего не получится.

- То есть кинофонд стремится присутствовать теперь и в соцсетях, онлайн?

- В планах – развитие производства видеоконтента. Мы хотим создать базу и собрать команду – видеооператор, монтажер, сценарист, которые смогут делать его на заказ. Уже есть заказы на осень.

Сейчас многие ушли в онлайн, поэтому конкуренция усилилась. Мы делали ролики о наших знаменитых актерах, режиссерах, но они в этой массе затерялись. Сейчас стараемся встроить этот контент в Тик-Ток, Ютуб. Да, эти направления планируем развивать.

Но мы не забываем наши традиции. Сейчас драматический театр создал на своей базе музей спектаклей. У нас тоже есть идея создать свой музей, чтобы знакомить курян и гостей города с историей кинематографа.

- У вашей организации большой пленочный фонд фильмов. Могут ли в архивах Кинофонда быть утерянные художественные картины, мультфильмы на пленке?

- Если мы говорим сейчас конкретно о пленке, то вполне возможно, что у нас что-то есть такое. Ведь фонды пленочного кино на самом деле здесь большие. Но, так как у нас уже век цифровизации не просто шагает, а уже топает хорошо по миру, многое давно оцифровано. Правда есть критика, что многие оцифрованные черно-белые фильмы раскрашены. Говорят, что теряется колорит, уникальная атмосфера. А кому-то интересно, как это выглядело в цыете, ведь черно-белое все на самом деле только на пленке.

- По-вашему, российский кинематограф по сравнению с советским и зарубежным на каком уровне находится?

- В условиях пандемии произошел экономический кризис, в котором находится и киноотрасль. Не всегда есть продюсеры, которые готовы вкладываться в кино. Деньги все же двигают развитие любой отрасли. Крупные релизы в мире зависли. То, как будет выходить из этого кино, сложно спрогнозировать. На мой взгляд, нужно продолжать снимать фильмы, и режиссеры это делают. Например, один из моих любимейших режиссеров Николай Лебедев сейчас занят съемками исторического фильма. Я надеюсь, что он будет очень кассовым и популярным.

В планах - создание музея кино, который бы привлек не только курян, но и гостей города Фото: Даниил НАЙХИН

Когда он приезжал в Курск на премьеру картины «Экипаж», то рассказал, что хотел бы замахнуться на что-то глобальное и интересное. Он говорил о «Мастере и Маргарите». Я ждал этого фильма, но потом его планы изменились. Мы обязательно пригласим Николая Лебедева снова в Курск. Это признанный кинорежиссер.

Отечественные качественные фильмы есть, но не всегда они доходят до массового зрителя. Курский Кинофонд восполняет этот пробел – закупает и доносит до людей такие картины.

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