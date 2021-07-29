Под Курском экс-директор интерната для детей с ОВЗ воровала у воспитанников пенсии и алименты

Экс-чиновница пыталась оспорить приговор, не соглашаясь с суммой ущерба Фото: Из архива КП.

В Курске на скамье подсудимых оказалась бывший директор школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Женщина украла у несовершеннолетних воспитанников больше трех миллионов рублей.

С приговором, который 20 апреля этого года вынес Курчатовский городской суд Курской области, экс-чиновница и ее адвокат не согласились - за мошенничества по совокупности преступлений ей дали четыре года исправительной колонии общего режима. Также по приговору экс-директор должна была вернуть обманутым детям 3,29 миллиона рублей.

28 июля уже Курский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор.

- 46-летняя бывшая директор ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» имела в силу своих полномочий доступ к счетам воспитанников, на которые начислялись различные выплаты, в том числе по инвалидности, алименты, в период в 2016 по 2019 годы, - рассказали в пресс-службе облсуда. - По заранее разработанной схеме, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием детей с особенностями психического развития, она предложила им снять со счетов накопления, которые находились там до достижения воспитанниками совершеннолетия.

Директор предложила зачислить деньги на новые счета под более высокие проценты, а также тратить их на личные нужды и украла эти деньги.

Так, при переводах на новые счета директриса говорила сотруднику банка зачислить не всю сумму, снятую с предыдущих счетов. Оставшуюся часть денег забирала себе и распоряжалась по своему усмотрению. Кроме того, она знала пин-коды новых банковских карт, и также воровала лежавшие на карточках деньги.

В суде женщина свою вину признала частично. Она не согласна была с суммами причиненного детям ущерба.

Курский областной суд счел доводы адвоката о чрезмерной суровости назначенного наказания и уменьшении размеров гражданских исков несостоятельными, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения.

Кстати, по материалам дела, в должности директора ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» подсудимая была не раз отмечена наградами на уровне области.