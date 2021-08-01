Волонтер Светлана Козина: «Количество бездомных в Курске резко возросло»

К обеду собралось порядка 50 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С начала пандемии во многих российских городах увеличилось количество бездомных – люди ночуют в парках, на пляжах и в других общественных местах. Корреспондент «КП» отправилась на прогулку, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит с бездомными и как они выживают в нелегкую эпоху коронавируса.

В трех курских парках, расположенных в центре Курска, ни на газонах, ни на лавочках вечером бездомных не оказалось. Наверняка их можно было встретить у железнодорожного вокзала, где по воскресеньям курская Группа Помощи бездомным и нуждающимся Курска организовывает благотворительные обеды.

В первую волну коронавируса количество бездомных резко возросло Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Действительно, к двум часам дня здесь собралось порядка 50 человек. Это намного меньше чем обычно, что не могло не порадовать. Волонтер Светлана Козина – организатор благотворительных обедов рассказала, что все не так хорошо, как выглядит на самом деле, просто многих на лето трудоустроили.

- В первую волну коронавируса у нас количество бездомных резко возросло, примерно на 30 процентов, - говорит Светлана. – Как только у нас появляется новый человек, мы расспрашиваем кто он и откуда, прибавилось много тех, кто остался без работы.

Люди работали неофициально, снимали квартиры, во время коронавируса многие компании закрылись, работников уволили без каких-либо пособий, им нечем было платить за жилье, так они и оказались на улице.

Люди без крыши над головой, без денег и часто не знающие будут ли они сегодня ужинать или нет, особенно уязвимы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

- Потом все происходит по одному и тому же сценарию, - говорит Светлана. - Оставшись без жилья, без средств к существованию, часто и без денег на обратный билет домой, они начинают пить. Вернуться к нормальной жизни становится практически невозможно.

Бездомные ощутили на себе все тяготы существования в условиях коронавирусной инфекции. Люди без крыши над головой, без денег и часто не знающие будут ли они сегодня ужинать или нет, особенно уязвимы.

К счастью, многие из них находят поддержку в Группе Помощи бездомным и нуждающимся. Ведь цель волонтеров – это не обеды, они стараются вернуть людей к нормальной жизни, и это у них получается. Многих бездомных, которые впервые появляются в поле зрения, удается пристроить на фермы или в частные подсобные хозяйства на сезонную работу.

- Осенью, когда закончатся полевые работы, все вернутся к нам и очередь на обеды вырастет в два раза, - говорит Светлана.

Бездомные ощутили на себе все тяготы существования в условиях коронавирусной инфекции Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Кстати, на обед у бездомных в это воскресенье был суп, гречка с мясной подливкой, бутерброды с колбасой, лимонад, булочки и печенье. В холодное время года волонтеры стараются готовить еду посытнее – побольше мяса и сладкого. В праздники - особое меню.

Перед обедом все вместе почитали молитву. Светлана пожурила некоторых за недостойное поведение. Публика сложная, разношерстная, случаются и конфликты, как между собой, так и с волонтерами. Так что без воспитательного процесса здесь не обойтись.