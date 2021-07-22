Более 35 тысяч курян выбрали видеосервис Wink от «Ростелекома»

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Почти 10 тысяч из них выбрали цифровой видеосервис в первом полугодии. Наибольшее количество подключений — в Курске, Льгове, Курчатове, Фатеже: на эти четыре города приходится порядка 53 % всех заключенных договоров. Чаще всего приложение устанавливали на телевизоры с функцией SMART TV и на гаджеты c операционной системой Android. Популярность сервиса специалисты компании связывают с активной стройкой оптики в регионе и возможностью максимально просто и удобно пользоваться мультимедийной платформой.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Курской области аудитория видеосервиса в этом году выросла в три раза. Все чаще новые абоненты, проживающие вдали от города, выбирают Wink. И это связано, в том числе, с масштабной программой по цифровизации Курского региона. Также популярность сервиса обусловлена качественным лицензионным контентом. Пользователи платформы имеют возможность совершать виртуальные путешествия по лучшим музеям мира, наслаждаться онлайн-концертами, смотреть прямые трансляции главных спортивных событий и зачастую первыми знакомиться с новинками кинопроката. Кроме того, компания постоянно работает над функционалом видеосервиса и предлагает своим подписчикам разнообразные акции. Например, с помощью услуги "Обмен фильма" можно в течение 48 часов после первой покупки абсолютно бесплатно менять фильм неограниченное количество раз».

С начала года пользователи цифрового сервиса Wink в Курской области просмотрели более трех тысяч фильмов. Самыми популярными стали сериалы «Ходячие мертвецы», «Содержанки», «Друзья».

Евгений Попов, житель г. Курчатова:

«Пользуемся Wink примерно три месяца, и пока никаких проблем. Удобный интерфейс, приемлемые цены, а огромное количество каналов и ассортимент предлагаемых фильмов меня просто удивили. Еще очень удобно, что по одной подписке жена приложение на планшете установила, сын – на телефоне, а я через личный кабинет – на Smart телевизоре. И каждый смотрит свое по интересам, никого не напрягая. В общем, я рад, что подключил этот видеосервис, теперь рекомендую его соседям и друзьям».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов, аудиокниг. Сервис доступен на домашнем телевизоре: его легко подключить с помощью ТВ-приставки и приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV. Кроме того, «телевизор» можно смотреть на смартфоне или планшете, скачав мобильное приложение для Android и iOS, на ноутбуке и компьютере.

Подробную информацию о сервисах «Ростелекома» можно получить на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.