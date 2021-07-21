Добровольцам Липецкой области подарят коворкинг-центры

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Торжественная церемония прошла в отеле «Меркюр» и была организована управлением молодежной политики Липецкой области.

«Трудно найти деятельность более важную, чем добровольчество. Во все времена волонтеры включались в самые сложные задачи и проекты, помогали людям, порой рискуя собственными жизнями. Для нашего региона, для всей страны это движение очень важно. Мы будем поддерживать добровольческие инициативы», - сказал Игорь Артамонов.

В регионе действуют три ресурсных центра добровольчества, 538 добровольческих объединений, развиваются более 15 направлений добровольческой деятельности. В волонтерскую деятельность вовлечены 170 тысяч человек, реализовано более трех тысяч проектов. Реализуются и всероссийские проекты, в частности, акция взаимопомощи «МыВместе», «Молоды душой», «Волонтеры культуры», «Формирование комфортной городской среды».

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Фестиваль проводился с целью выявления и поддержки лучших добровольческих практик в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Всего было подано 12 заявок. При выборе победителей члены экспертной комиссии учитывали такие показатели, как количество волонтёров-добровольцев, число зарегистрированных добровольцев на сайте dobro.ru, численность тех, кто прошёл обучение, реализованные социальные проекты. По итогам фестиваля было выбрано пять победителей. Это города Липецк, Елец, Добровский район, Лебедянский и Хлевенский районы.

В них будут созданы муниципальные добровольческие центры, коворкинг-пространства в формате многофункциональных зон для пользования представителями волонтерского сообщества. Кроме того, планируется выявить организации, способные стать частью устойчивой инфраструктуры, создающей условия для вовлечения граждан всех возрастов в добровольческую деятельность.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.