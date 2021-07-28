Гендиректора курской компании обвиняют в неуплате налогов на сумму 560 млн рублей

Ущерб бюджету РФ на данный момент составляет более 560 млн рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении руководителей одной из компаний, уклонявшихся от уплаты налогов в особо крупном размере с 2015 по 2018 гг.

По предварительным данным, ущерб бюджету РФ на данный момент составляет более 560 млн рублей. На имущество компании наложен арест на сумму более 350 млн рублей

Генеральному директору об предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей, а также запретил покидать место жительства в определенное время суток и общаться с фигурантами по уголовному делу.