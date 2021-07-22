Партия «Новые люди» выступила против локдауна

Фото предоставлено пресс-службой партии « Новые люди»

Алексей Нечаев напомнил, что экономика России с трудом пережила антиковидные ограничения прошлого года и только начинает восстанавливаться. Сейчас ей на плечи снова ложится QR-кодовый хомут. Новый локдаун отбросит национальную экономику назад.

А главное – опыт Европы показывает, что такие меры попросту бесполезны:

- И деньги потратим, и вирус не остановим, - заявил Нечаев. - Государства там потратили миллионы. Бизнес пострадал, предприятия закрылись, но люди все равно болеют. Зачем наступать на чужие грабли? «Новые люди» предлагают учиться на чужих ошибках.

Нужно успокоить людей и дать им гарантии считают «Новые люди». Страх перед неизвестностью — самый сильный. Всем нужно кормить свои семьи, а для этого нужна стабильность и прогнозируемость.

Фото предоставлено пресс-службой партии « Новые люди»

Секретарь Курского отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев напомнил, что последствия прошлогоднего локдауна продолжают сказываться на экономике Курской области. Пострадал и бизнес, и благосостояние простых людей:

- Последствия мы расхлебываем до сих пор. Серьезно пострадали заведения общепита, турагентства и гостиницы, розничная продажа товаров, парикмахерские и салоны красоты, студии дополнительного образования, фитнес-центры и тренажерные залы, пассажирские перевозки. А это все рабочие места! Многие куряне были отправлены в отпуска без содержания, либо вообще потеряли работу. Потребительский спрос до сих пор так и не восстановился, люди стали больше экономить. Вы заметили, как выросли цены? А доходы курян все еще ниже допандемийного уровня.

Я считаю, ни в коем случае нельзя вводить ни локдаун, ни систему QR-кодов для бизнеса. Вместо популистских инициатив необходимо дать бизнесу нормально работать с соблюдением всех мер предосторожности. Предприниматели не должны каждый день бояться локдауна и проверок. Тем, кто особенно пострадал, необходимо оказать финансовую помощь - беспроцентные займы и субсидии.