Кто поехал на Олимпиаду-2020 в Токио из Курской области

В женскую сборную по баскетболу вошли три игрока от курского «Динамо»

В 2020 году XXXII летние Олимпийские игры в связи с ситуацией с распространением коронавируса отложили на год. Этим летом, хоть и без зрителей, Олимпиада все же состоится. В играх «Токио-2020» примут участие 335 российских спортсменов, от Курской области на Игры отправились пятеро.

В женскую сборную по баскетболу 3х3 вошли три игрока от курского «Динамо». Это Юлия Козик и сестры-близняшки Ольга и Евгения Фролкины. 18 июля спортсменки улетели в Японию.

Юлия Козик – победитель Лиги наций U23, серебряный призер чемпионата мира U23. Перешла в курский клуб из московского «Динамо». Девушке 24 года, ее рост 177 см.

Юлия Козик – победитель Лиги наций U23, серебряный призер чемпионата мира U23

Евгения Фролкина - победитель Лиги наций U23, серебряный призер чемпионата мира U23. Девушке 23 года, ее рост 183 см. Вместе с Евгенией в Токио сыграет ее сестра-близняшка Ольга.

Девушки занимаются баскетболом с девяти лет. В 13 начали профессиональную карьеру, уехав из Пензы в Москву. Еще через четыре года спортсменок пригласили в курское «Динамо». В 2019 году Евгения и Ольга Фролкины вошли в тройку лучших стритболисток мира среди девушек не старше 23 лет. Сестры-динамовки и Юлия Козик в Китае взяли «серебро» Кубка мира 3х3.

Несмотря на плотный график тренировок и разъездов сестры окончили Курскую академию государственной и муниципальной службы. Примечательно, что 28 июля, в день розыгрыша медалей в Токио Евгения и Ольга Фролкины отметят свой день рождения.

Девушки занимаются баскетболом с девяти лет

Кстати, баскетбольный турнир 3х3 в Токио – это первые в истории олимпийских игр соревнования. Новая спортивная дисциплина «выросла» из уличного баскетбола и сейчас это - один из активно развивающихся игровых видов спорта.

Двадцатилетний курский рапирист Владислав Мыльников – неоднократный победитель всероссийских соревнований, чемпион этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров в командных соревнованиях, на юниорском первенстве Европы замкнул тройку лидеров в личном зачете и стал чемпионом в команде.

Инна Дериглазова – шестикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка 2016 года, заслуженный мастер спорта России по фехтованию. Девушка живет и тренируется в своем родном Курчатове.

Инна Дериглазова и Владислав Мыльников примут участие в Олимпийских играх

Инна – настоящая гордость соловьиного края, лауреат Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне, Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Олимпиаде-2020 скоро достигнет 100. Кажется, провести безопасные соревнования не получится