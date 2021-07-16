«Лидерство в отрасли по уровню доходов сотрудников – это наш приоритет»

Увеличение произойдет с 1 сентября Фото: предоставлено пресс-службой

С 1 сентября сотрудники Компании «Металлоинвест» начнут получать увеличенные зарплаты и выплаты. В общей сложности рост составит 5% - на обеспечение гарантированного роста заработных плат пойдет 3%, оставшиеся 2% фонда повышения пойдут на увеличение размера текущих выплат.

Общая сумма финансирования до конца 2021 года составит почти 800 млн рублей с учетом отчислений на социальное страхование.

Рост заработной платы произойдет в два этапа. С 1 сентября - для рядовых сотрудников, а с 1 октября – для линейных руководителей и управленческого звена предприятий.

К слову, это уже второе повышение в этом году. Первое увеличение было с 1 марта 2021 года – также на 5%.

А всего за последние три года рост средней заработной платы на предприятиях Компании составил составил 32-35%.

По словам генерального директора Металлоинвеста Назима Эфендиева, лидерство в отрасли по уровню доходов сотрудников – это приоритет Компании:

- В этом направлении мы ведем системную работу. Сегодня перед нами стоят новые вызовы: внедрение «зеленых» технологий, сокращение углеродного следа продукции, цифровизация производства. Успешное решение этих задач во многом зависит от нашей возможности привлекать и удерживать лучших профессионалов.

Кроме того, на Металлоинвесте действует широкий спектр социальных программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников.

Так, в минувшем году около 3,7 млрд рублей пошло на поддержку здоровья и организацию отдыха, льготное питание, компенсации и выплаты в различных жизненных ситуациях и другие социальные программы. Это на 22% больше, чем годом ранее.