Ежегодно на поддержку своих бывших работников Компания направляет более полумиллиарда рублей
Фото: предоставлено пресс-службой
Более 35 тысяч пенсионеров, бывших сотрудников компании «Металлоинвест» получат ко Дню металлурга единовременную выплату в три тысячи рублей.
Ежегодно на поддержку своих бывших работников Компания направляет более 500 млн рублей.
А нынешний год – юбилейный - исполняется 15 лет с момента создания единой компании «Металлоинвест».
По словам генерального директора Назима Эфендиева, за это время Металлоинвест стал одним из мировых лидеров в производстве качественной железорудной и стальной продукции:
- Это заслуга всех горняков и металлургов предприятий Компании. Мы признательны вам за многолетний профессиональный труд.
В Компании действует комплексная система социальной поддержки пенсионеров. Это и ежемесячная материальная помощь, и выплаты к праздникам, и путевки в корпоративные санатории, и медицинские услуги на льготных условиях, и поддержка в трудных жизненных ситуациях.
Не забывают здесь и о досуге старшего поколения - для пенсионеров регулярно проходят спортивные и культурные мероприятия.