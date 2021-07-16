Ежегодно на поддержку своих бывших работников Компания направляет более полумиллиарда рублей Фото: предоставлено пресс-службой

Более 35 тысяч пенсионеров, бывших сотрудников компании «Металлоинвест» получат ко Дню металлурга единовременную выплату в три тысячи рублей.

Ежегодно на поддержку своих бывших работников Компания направляет более 500 млн рублей.

А нынешний год – юбилейный - исполняется 15 лет с момента создания единой компании «Металлоинвест».

По словам генерального директора Назима Эфендиева, за это время Металлоинвест стал одним из мировых лидеров в производстве качественной железорудной и стальной продукции:

- Это заслуга всех горняков и металлургов предприятий Компании. Мы признательны вам за многолетний профессиональный труд.

В Компании действует комплексная система социальной поддержки пенсионеров. Это и ежемесячная материальная помощь, и выплаты к праздникам, и путевки в корпоративные санатории, и медицинские услуги на льготных условиях, и поддержка в трудных жизненных ситуациях.

Не забывают здесь и о досуге старшего поколения - для пенсионеров регулярно проходят спортивные и культурные мероприятия.