На приеме у спикера Воронежской облдумы жители региона задали вопросы о льготах и соцвыплатах

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов провел очередной прием жителей региона вместе со специалистами общественных приемных партии «Единая Россия» Центрального и Левобережного районов Воронежа.

Воронежцев волновали вопросы, связанные с предоставлением льгот и социальных выплат. Владимир Нетёсов рассказал, что с текущего года упрощен порядок получения ряда услуг.

Так, в соответствии с принятыми депутатами Воронежской областной Думы изменениями в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» упрощен порядок получения денежной компенсации по оплате ЖКУ. С 1 июля 2021 года жителям региона не нужно представлять в уполномоченный орган документы или их копии, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Специалисты социальных служб будут самостоятельно получать необходимые сведения, содержащиеся в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Также, в соответствии с законом «О социальной защите инвалидов в РФ» с текущего года лица с ОВЗ смогут оформлять группу инвалидности, не подавая документы в МСЭ. То есть граждане освобождаются от обязанности собирать и отправлять необходимые бумаги. Теперь эти задачи возложены на администрацию медицинских учреждений.

Кроме того, ряд вопросов касался оформления права собственности. В частности, заявители уточняли условия так называемой «гаражной амнистии». Владимир Нетёсов сообщил, что по инициативе «Единой России» принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым вводится упрощенный порядок регистрации права собственности на гараж в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Документ предусматривает возможность оформления не только самого гаража, но и бесплатного предоставления земли под ним. Федеральный закон вступает в силу 1 сентября 2021 года. Оформить гараж в собственность можно будет при соблюдении ряда условий: гараж является капитальным, построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до 29.12.2004) и не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.

Подводя итоги приема, Владимир Нетёсов отметил, что, несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, работа приемных не останавливается. Ни одно обращение не останется без внимания депутатов.

— В первом полугодии депутаты Воронежской областной Думы провели 758 приемов граждан в региональной и местных приемных «Единой России», в ходе которых к ним обратились 2572 человека. Региональная приемная партии традиционно входит в число лучших в стране, а по итогам июня стала первой среди 85 субъектов Российской Федерации. Работа здесь не прекращается даже в период пандемии, на базе приемной был создан волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с коронавирусной инфекцией. Помощь жителям оказывают парламентарии всех уровней, специалисты профильных структур. Важно, что ни одно обращение не остается без внимания, — подчеркнул Владимир Нетёсов.