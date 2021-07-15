В Курской области кандидаты в депутаты облдумы собирают подписи в поддержку партии «Новые люди»

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В Курской области одни из самых жестких в стране сроки ведения избирательной кампании. Всего за 30 дней партии должны успеть пройти важнейшие этапы: организовать конференции по выдвижению кандидатов, предоставить в избирком их документы, дождаться, когда избирком заверит списки кандидатов. А в случае, если требуется сбор подписей в поддержку выдвижения – успеть собрать подписи и сдать их в избирком. Партия «Новые люди» обязана предоставить в областную избирательную комиссию 5011 подписей.

На сбор подписей вышли все 47 кандидатов по единому избирательному округу и 7 одномандатников. Каждому из одномандатников предстоит собрать в своем округе в среднем около 1400 подписей.

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«Компания по сбору подписей только началась, но уже с первых дней понятно, что она пройдёт успешно, и нужное количество голосов мы соберём. Больше всего радует то, что люди сами ищут встреч с нами, звонят, пишут в соцсетях, спрашивают, когда и куда подойти, чтобы выразить поддержку партии «Новые люди». Мою команду и меня лично это невероятно вдохновляет», - говорит кандидат от партии «Новые люди», лидер курского отделения молодежного движения «Россия молодая» Анастасия Артемова.

«Времени осталось совсем немного, поэтому мы все делаем быстро и сплоченно, - отметила глава строительной компании «Гарант» Татьяна Бондаренко. – Мы прилагаем все усилия, чтобы принять участие в избирательной кампании, потому что хотим изменений. Нам не все равно, что будет завтра!»

Кандидаты проводят придомовые встречи, а активистов партии с подписными листами можно увидеть на улицах и около торговых центров.

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Руководитель Курского регионального отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев отметил, что в этом году в Курской области подписи в поддержку кандидатов впервые можно собирать с использованием портала «Госуслуги». К сожалению, пока что высокотехнологичное новшество показало себя не лучшим образом:

«Люди заполняют электронную форму, а портал их «выкидывает». Поэтому мы рассчитываем больше на сбор подписей вживую. Но я уверен, что мы справимся!» - заявил Максим Сысоев.

Сбор подписей продолжится до 19 июля, после чего они будут переданы в избирательную комиссию.