Вакцинация от коронавируса в Курской области: вакцина есть, больших очередей нет

На Театральной площади Курска с девяти утра и до пяти вечера работает мобильный пункт вакцинации Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По состоянию на 16 июля 2021 года в Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 248 608 человек, вторым компонентом, то есть полностью завершили вакцинацию – 163 115. На сегодняшний день в регионе привито 22,67 процентов населения, в день делают 3 387 прививок. Это далеко не лучший показатель, например, в соседней Белгородской области привито 36,4 процентов населения.

«Комсомолка» выяснила с какими проблемами сталкиваются куряне, желающие привиться от коронавируса. В последнее время в соцсетях появлялись жалобы на отсутствие вакцины, и корреспондент «КП» отправилась по прививочным пунктам узнать, насколько эта информация соответствует действительности.

Шестая поликлиника расположена в Железнодорожном округе Курска. Как и в любой поликлинике здесь вакцинируют от коронавируса. Притом не только жителей, прикрепленных к данному медучреждению, а всех, кто желает.

Вакцина в поликлинике есть, желающих привиться тоже предостаточно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

- Неважно с какого вы района, хоть из другого города, мы прививаем всех, - пояснили медики.

Вакцина в поликлинике есть, желающих привиться тоже предостаточно. Перед вакцинацией необходимо предъявить документы – паспорт, полис и заполнить необходимые бланки. В этом посетителям помогают два фельдшера, работают довольно оперативно.

Далее нужно высидеть очередь к терапевту, без осмотра врача сделать прививку нельзя. Народу в очереди не более чем в любой другой кабинет. Тем, кто записался через госуслуги тоже приходится сидеть.

- В первой половине дня много народу и вечером после работы идут люди, - говорят медики.

Терапевт осматривает пациента, выслушивает жалобы, измеряет температуру, давление, сатурацию и, если все нормально, отправляет на вакцинацию в другой кабинет, в который также нужно выстоять небольшую очередь.

На сегодняшний день привиться в поликлинике можно только «Спутником» другой вакцины нет.

- В основном мы прививаем «Спутником», но получаем мы и другие вакцины, для этого предварительно нужно записаться, - пояснили медики. - Когда нужная вакцина поступает, мы сообщаем об этом пациенту, он спокойно может прийти и сделать прививку.

Вопрос о наличии альтернативных «Спутнику» вакцин поднимают горожане и в соцсетях. В региональном комитете здравоохранения пояснили что вакцины «Ковивак» и «Эпиваккорона» поступают в область нерегулярно и в малом количестве по графику Министерства здравоохранения. В пунктах вакцинации на сегодняшний день их в Курской области нет.

На Театральной площади Курска с девяти утра и до пяти вечера работает мобильный пункт вакцинации. Записываться на прививку здесь не нужно, пришел и сделал.

«В мобильном пункте вакцинации на Театральной площади нет вакцины никакой», - пожаловалась одна из курянок в соцсетях.

Записываться на прививку заранее не нужно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По сравнению с поликлиникой в очереди на вакцинацию здесь стояли всего два человека. Вакцина имелась в достаточном количестве.

- У нас довольно большой поток людей здесь, - говорит фельдшер Кристина Делова. – К девяти часам утра – к моменту открытия пункта собирается большая очередь. Люди приезжают целыми автобусами из районов. Бывает так, что вакцина заканчивается, но нам ее оперативно подвозят.

Процесс вакцинирования тот же, что и в поликлинике, сначала врачебный осмотр, опрос, заполнение документов, а потом прививка.

Прививочные пункты работают и в трех торговых центрах Курска. В «МегаГРИННе» вакцинируют с 11 до восьми часов вечера. Смущало объявление о том, что первичный компонент можно получить только с 13:00, а вторичный – с 11 до 13:00. Некоторые куряне в недоумении уходили.

В «МегаГРИННе» вакцинируют с 11 до восьми часов вечера Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 256 077 доз прививки от коронавируса, из них «Спутника V» - 250 467 доз, «ЭпиВакКороны» - 4 050 доз, «КовиВака» - 1 560 доз.