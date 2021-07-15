Железногорск отмечает День металлурга

Железногорцы и гости города могут сфотографироваться на фоне настоящего карьерного БелАЗа Фото: предоставлено пресс-службой

В городе горняков Железногорске Курской области отмечают День металлурга. В этом году он совпадает с юбилейной датой – 15-летием компании «Металлоинвест», в состав которой входит градообразующее предприятие – Михайловский ГОК.

Празднования с соблюдением строгого масочного режима и ковид-ограничений начались еще накануне - лучших работников предприятия в течение недели чествовали в цехах комбината. Наград разного уровня в канун профессионального праздника удостоились 560 работников комбината.

А на территории фабрики окомкования заложили сквер в честь 45-летия подразделения.

Также ко Дню металлурга в сквере горняков-первопроходцев открыта памятная стела. На ней увековечены именами 680 первых жителей города горняков. Это те, кто стоял у истоков создания Михайловского ГОКа и Железногорска - ветераны комбината, строители, учителя, врачи.

Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров отметил, что к профессиональному празднику горняки подошли с достойными результатами:

- На комбинате успешно реализуются масштабные инвестиционные проекты: запущен дробильно-конвейерный комплекс в карьере, модернизирована фабрика окомкования, идет строительство корпуса дообогащения концентрата, поступает новая карьерная техника. Производственные достижения Михайловского ГОКа - это заслуга, прежде всего, нашего многотысячного коллектива – добросовестных и преданных своему делу профессионалов.

Важно отметить, что День металлурга – это общегородской праздник. И по традиции жители Железногорска получили подарки – в городе появились еще один детский игровой комплекс и спортивная площадка с тренажерами. А в храме Святой великомученицы Варвары, который построен по инициативе сотрудников Михайловского ГОКа и при поддержке Металлоинвеста, пройдет в эти дни первая литургия.

Город украсили яркие баннеры с портретами передовиков Михайловского ГОКа. А на площади Дворца горняков красуется настоящий карьерный БелАЗ, рядом с которым могут сфотографироваться железногорцы и гости города.