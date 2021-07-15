Курянку трижды шантажировали распространением ее интимных фото

Полиция не советует пересылать кому-либо откровенные фото Фото: Из архива КП.

В Курской области в этом году уже возбуждено 14 уголовных дел по обращениям жителей региона о вымогательстве денег под угрозой распространения в Интернете фотографий интимного характера, сообщили в УМВД региона. Преступники каждый раз использовали социальные сети.

Во всех случаях жертвы сообщили в полиции, что в личной переписке со своими знакомыми пересылали интимные фотографии, не подозревая, что они могут стать доступны широкой аудитории. Как оказалось, их страницы были взломаны и эти фотографии стали доступны.

Курянкам поступили сообщения с фейковых страниц с угрозой публикации фотоматериалов в случае, если владелец фото не перечислит деньги на указанные счета.

Так, жительница Курска, получив угрозу распространения своих фотографий в обнаженном виде, перевела на указанный счет около пяти тысяч рублей. Однако вскоре преступники еще трижды требовали перевода денег. Каждый раз женщина соглашалась на условия неизвестных людей. Однако после очередного перечисления денег преступники все-таки отправили ее фотографии всему списку друзей. После этого курянка обратилась в полицию.

Другая жительница Курска, получив требование о переводе денег, не стала на него реагировать, и преступники сразу распространили массив фотографий среди друзей из аккаунта потерпевшей.

Сейчас расследование уголовных дел продолжается. Дознаватели направили необходимые запросы в администрацию социальных сетей и провели специальные экспертизы, добавили в ведомстве.

- Уголовным кодексом Российской Федерации за вымогательство денежных средств под угрозой распространения сведений, позорящих честь и достоинство предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы, - пояснили в УМВД.

Полицейские рекомендуют ответственно относиться не только к личным вещам, но фотографиям и перепискам в социальных сетях:

- Оставляя такие фотографии в социальных сетях, вы подвергаетесь риску придать их публичности. В случае, если возникает ситуация с вымогательством, необходимо обращаться в полицию незамедлительно. Своевременное обращение поможет установить злоумышленников как можно скорее.

ЗНАЙ!

- Социальные сети являются незащищенным интернет-ресурсами

- Не ведите никаких диалогов с вымогателями, в том числе в Интернет

- Не отправляйте деньги незнакомым лицам на их банковские счета

- Не отправляйте никому личные фотографии интимного характера. Так как устройства и аккаунты могут быть взломаны и данные фотографии окажутся в руках злоумышленников

- При угрозе возникновения вымогательства, а также в сети «Интернет», необходимо обратиться в правоохранительные органы