Пять человек ранены при столкновении двух автобусов в Курске [фото, видео]

60-летний водитель ПАЗа, двигавшийся по маршруту «Метро – КЗТЗ» Фото: УМВД России по Курской области.

7 июля утром в Курске столкнулись два автобуса, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. 60-летний водитель ПАЗа, двигавшийся по маршруту «Метро – КЗТЗ», напротив дома № 28 по улице Энгельса, по предварительным данным, врезался в припаркованный «Икарус».

В результате ДТП травмы получили пять пассажиров «пазика» – 18-летний парень, 20-летняя девушка и женщины 1955, 1992, 1960 годов рождения. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

— Всех очевидцев данного происшествия, участников и лиц, владеющих какой -либо информацией по данному ДТП, отдел ГИБДД УМВД по городу Курску просит позвонить в отделение по исполнению административного законодательства по номерам: +7(4712)36-72-89; +7(4712)36-72-84, либо сообщить имеющуюся информацию любым удобным способом, - обращаются к курянам полицейские.