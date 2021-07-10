Журналист «КП» снялся в новом фильме Ларисы Садиловой

Кастинга в массовку не было - снимали "натуру". Фото Курского областного киновидеофонда

В Курске прошла очередная серия съемок нового фильма режиссера Ларисы Садиловой «Огород».

Жанр своей картины Лариса Садилова определяет как мелодраму. Режиссер посвятила ее поколению своих родителей, тем, кому "за 65". Фильм повествует о поздней любви. Сценарий Садилова написала в соавторстве со своим супругом - продюсером картины Рустамом Ахадовым, и поэтому называет свою работу «авторским кино».

- Мотор! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Съемки, помимо Курской области, идут также в Брянском и Смоленском регионах, а также в Геленджике. По сценарию главная героиня Зоя, роль которой исполняет народная артистка России Валентина Теличкина, едет из Брянска в смоленский санаторий, где встречается с курянином Валерием – его играет артист Курской филармонии Юрий Кутафин. Так же, как и сам Юрий, его герой Валерий - артист, он выезжает с концертами в села в рамках проекта «Открытый экран». Это и станет фоном, на котором развернутся некоторые события фильма. Специально для съемок Лариса Садилова попросила использовать на проекте экран, который применялся в прежние времена - автоклуб на базе автомобиля ЗИЛ-5301, в простонародье - «Бычок».

Съемки «Открытого экрана» в первый день проходили в селе Волобуевка Тимского района Курской области. А во второй – в селе Скородное Большеслодатского района, куда вместе со съемочной группой и артистами Курской филармонии – участниками съемочного процесса, выехал и журналист «КП».

В Курске мы погрузились в «Газель», добрались до съемочной площадки часа за полтора. Автобус подъехал к одноэтажному зданию в центре села Скородное. «Высадку» артистов из «Газели» сразу же снимали с квадрокоптера и параллельно камерой - оператор. Без всякой репетиции.

Как оказалось, одноэтажное кирпичное здание – центр культурной жизни села. Это одновременно Дом Культуры, школа и модельная библиотека. А в этот день в рамках проекта «Открытый экран» под открытым небом здесь выступают артисты Курской филармонии. После концерта - показ отечественного кино - в программе картина «Белый снег». Собственно, съемки «Открытого экрана» и станут частью нового фильма.

- Как сельские жители встречают такие культурные десанты в Курской области? – интересуюсь у организаторов проекта, который послужил основой для «картинки» фильма Садиловой.

- Приезд артистов – это всегда событие. Обычно фермер или агро-компания, которые работают в населенном пункте, оповещают местных жителей. У кого есть возможность, приходят с большой охотой.

Режиссер обсуждает рабочие моменты на съемочной площадке Фото: Светлана ВОЛКОВА

К началу сеанса постепенно начинает подтягиваться нарядная публика, она же – массовка будущего фильма – жители села Скородное – ребята, молодые женщины, несколько парочек, приодетые пенсионерки. Настроение веселое!

- Я очень люблю разные концерты, праздники, ни одного не пропускаю! – признается 72-летняя жительница Скородного в нарядном платочке. И, не дожидаясь начала съемок, затягивает песню. Подруги, сидящие рядом, бойко подпевают. Бабушка сразу наполняет атмосферу народным задором и весельем. Вокруг смех, оживление!

- Из-за пандемии мы не проводили кастинг массовки. Гримировать тоже никого не стали, так как фильм народный, хочется заснять настоящую натуру. Тут на самом деле ни грима, ни кастинга не нужно, - рассказывает режиссер Лариса Садилова.

Поэтому сняться в массовке оказалось делом не хитрым. Достаточно было присоединиться к сельским зрителям «Открытого экрана», которые по сюжету смотрят концерт с участием главного героя в исполнении курского артиста Юрия Кутафина.

Курский проект "Открытый экран" - один из эпизодов фильма Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для создания «сельского колорита» я накинула на голову светлую косынку и присела в первом ряду. Съемки вели несколько камер, Лариса Садилова по ходу давала указания.

По завершению работы режиссер с удовольствием пообщалась с местными жителями. Те, кто попал, как и я в массовку «Огорода», интересовались, когда и где можно будет увидеть картину. Лариса Садилова пообещала, что премьера обязательно состоится в Курске в 2022 году.

А местная натура настолько ей понравилась, что в планах снять в Курске уже сериал под названием «Соседки». На этот раз площадкой для съемок станет сам город, а действия развернутся в одном из крупных торговых центров, где работают главные героини.

ЗНАЙ!

С 23 по 25 июня Лариса Садилова проводила съемки в селах Тимского, Касторенского и Большесолдатского районов, а 26 июня часть материала отсняли в Курской областной филармонии. Съемки помогает организовать Курский кинофонд при поддержке комитета по культуре Курской области. Проект Комитета по культуре Курской области «Открытый экран», эпизоды с которым будут в картине, в 2019 году отметил свое 10-летие. В рамках «Открытого экрана» работники сферы кино и артисты несут «культуру в люди», организуя праздники в отдаленных уголках Курской области.

Куряне смогут увидеть в новом фильме не только родные пейзажи, но и сам Курск – зимой были отсняты сцены, где главный герой едет в трамвае и смотрит из окна на вечерний город.

Огород главной героини, который и дал название фильму, обустроили в живописном месте в селе Речица, в окрестностях родового поместья поэта Федора Тютчева Овстуга под Брянском. Участок расположен на обрыве над озером. На него перенесли старый деревенский бревенчатый дом, непригодный для жилья, как того требует сценарий, и засадили сельхозкультурами. В сентябре съемки продолжатся в Геленджике, где по сценарию, работают сыновья главной героини.

В фильме также снимаются народная артистка России Раиса Рязанова, знакомая всем по роли Антонины из фильма «Москва слезам не верит», Ольга Лапшина, известная по картинам «Казус Кукоцкого», «Все умрут, а я останусь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и Мария Семенова, актриса из драмы Ларисы Садиловой, номинированной в Каннах, «Однажды в Трубчевске».

Работа над фильмом должна завершиться в марте 2022 года.