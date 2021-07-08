Из-за ковид перенесены массовые праздничные мероприятия ко Дню металлурга

Решение пояснил Назим Эфендиев, генеральный директор УК «Металлоинвест»: – Мы решили не рисковать здоровьем людей
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Из-за ухудшения эпидобстановки по ковид перенесены массовые праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Железногорске, Старом Осколе, Губкине и Новотроицке, сообщили в компании «Металлоинвест».
Решение пояснил Назим Эфендиев, генеральный директор УК «Металлоинвест»:
– Мы решили не рисковать здоровьем людей и перенести городские празднования на более благоприятное время, ближе к осени. Торжественные мероприятия и награждения сотрудников на День металлурга пройдут на наших предприятиях с соблюдением самых жестких ограничительных мер.
В канун Дня Металлурга запланированные награждения сотрудников Металлоинвеста пройдут в конференц-залах в формате «бесковидных зон». На мероприятия допустят только вакцинированных или имеющих высокий уровень антител работников. Обязательное условие для них - прохождение экспресс-тестирования перед началом мероприятия.
Также обязателен будет масочный режим, термометрия, работа УФ-рециркуляторов воздуха и социальное дистанцирование.
Новые даты масштабных праздничных городских мероприятий определят позже в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом и уровня вакцинации населения.