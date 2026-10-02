От танцев до самообороны: как «Новые люди» меняют жизнь старшего поколения в Курской области

Фото: партия «Новые люди»

Проект прославился яркими танцевальными вечерами, но программа активностей гораздо шире: занятия по йоге, литературные вечера, а также уроки самообороны и защиты от мошенников. География «Жить по-новому» тоже растет: в мероприятиях уже приняли участие пенсионеры из Щигров, Железногорска, Курчатова и Золотухино.

«Для многих Декада пожилого человека заканчивается 10 октября, но не для нашей команды. Клубная жизнь проекта «Жить по-новому» кипит круглый год. По вторникам мы танцуем, по пятницам занимаемся йогой, читаем стихи в литературной гостиной. Главное для нас — видеть живой интерес и горящие глаза нашего старшего поколения», — поделился депутат Курской областной Думы Максим Сысоев.

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди»

Новый сезон программы «Жить по-новому» стартовал с традиционной пешеходной экскурсии, которая превратилась в настоящее путешествие во времени — от купеческих особняков до знаковых зданий советской эпохи. Прогулка началась у памятника Георгию Свиридову и завершилась в сквере у филармонии на площади Перекальского. Участники прогулялись по осенним улицам, узнали малоизвестные факты о курской архитектуре и сделали красивые снимки.

«Я так мечтала прогуляться по этим нарядным улицам нашего любимого Курска! Летом-то все подруги поразъехались, сидишь одна дома, и не с кем выйти. А тут с ребятами из проекта — душа радуется! Идёшь в хорошей компании, разговариваешь, смеёшься — и на сердце сразу теплеет. Очень рада, что пришла!», — делится участница проекта «Жить по-новому» Галина.

Фото: партия «Новые люди»

В рамках проекта «Жить по-новому» в октябре для курских пенсионеров также пройдут занятия по ораторскому мастерству. Присоединиться к программе и следить за расписанием можно в официальных сообществах партии «Новые люди» в социальных сетях или по номеру +7 995 699 83 44.