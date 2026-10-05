Всплеск тепла и отмена заморозков: синоптики дали детальный прогноз погоды в Курской области с 5 по 9 октября

К концу рабочей недели воздух прогреется до +21 Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Рабочая неделя с 5 по 9 октября 2026 года в Курской области преподнесет жителям приятный климатический сюрприз. По прогнозам синоптиков, арктическое вторжение и ночные заморозки временно берут паузу. Вместо этого регион окажется под влиянием теплого антициклона, который обеспечит сухую погоду и постепенный прогрев воздуха до +21°C к пятнице.

Подробный ежедневный прогноз

5 октября (понедельник). Небо будет облачным с редкими прояснениями. Днем практически по всей области пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +13…+18°C (в самом Курске ожидается комфортные +14…+16°C). Ветер умеренный, западной четверти со скоростью 5–10 м/с.

6 октября (вторник). Произойдет прекращение осадков. Регион окутает переменная облачность, но дожди полностью покинут регион. Температурный фон останется стабильным: ночью воздух остынет до +3…+8°C, а днем столбики термометров покажут +13…+18°C (в Курске — до +15…+17°C). Ветер сохранит западное направление.

7 октября (среда). Экватор недели регион также преодолеет без осадков. Курян ожидает преимущественно сухая, малооблачная и тихая погода. Воздух в дневные часы прогреется до +15…+17°C, ночью будет около +9°C. Это отличный день для прогулок по паркам Курска.

На этой неделе куряне смогут насладиться комфортной погодой Фото: Светлана ВОЛКОВА.

8 октября (четверг). В Курскую область придет потепление. Антициклон продолжит удерживать свои позиции. День обойдется без дождей, ожидается облачность с прояснениями. Воздушные потоки начнут разворачиваться на южные, из-за чего дневная температура поднимется до +16…+18°C. Ночью термометры покажут около +8…+11°C.

9 октября (пятница) станет пикрм осеннего тепла. Финал рабочей недели будет самым теплым. Из-за устойчивого южного ветра в Курской области ожидается потепление до +19…+21°C. Небо будет малооблачным, существенных осадков не прогнозируется, а ночная температура не опустится ниже +8°C.

В понедельник пройдет дождь, но затем будет сухо Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Подобный всплеск тепла отложит наступление климатической осени. Как сообщала ранее КП, официальный отопительный сезон в жилом фонде Курской области планируют начать только с 15 октября, так как среднесуточная температура воздуха пока остается значительно выше нормативных +8°C.

Пока же куряне могут в полной мере насладиться классической золотой осенью без необходимости кутаться в зимние вещи.