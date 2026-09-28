Прогноз погоды в Курской области: осень вступает в свои права

Конец сентября порадует умеренным теплом Фото: Даниил НАЙХИН.

В период с 28 сентября по 2 октября 2026 года в Курской области ожидается классический осенний переходный характер погоды. Конец сентября порадует умеренным теплом, однако уже к первым числам октября начнется постепенное снижение температурных показателей, напоминающее о приближении глубокой осени.

На этой неделе жителей региона ждут умеренные осадки в начале периода, сменяющиеся сухой, но прохладной погодой ближе к выходным.

Подробный дневной прогноз

Понедельник, 28 сентября. В этот день будет облачно с прояснениями. Днем по области столбики термометров поднимутся до +14…+19 °C, в самом Курске воздух прогреется до +15…+17 °C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Существенных осадков в дневные часы не ожидается.

Самый холодный день этой рабочей недели будет в пятницу Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Во вторник, 29 сентября, температурный фон останется стабильным. Днем ожидается около +17…+18 °C при переменной облачности. Осадки маловероятны.

Среда, 30 сентября. Последний день сентября принесет небольшое похолодание. Ожидается малооблачная погода без осадков, воздух прогреется до +16 °C. Ночью температура опустится до +8 °C.

Четверг, 1 октября. Начало второго осеннего месяца удержит умеренное тепло. В дневные часы температура составить около +17 °C, небо будет преимущественно ясным или с небольшой облачностью.

Пятница, 2 октября. В этот день синоптики прогнозируют более заметный заток прохладного воздуха. Температура днем опустится до +13…+14 °C, а южный ветер усилится до 5.5 м/с, из-за чего на улице будет ощущаться прохладнее.

Разница между дневной и ночной температурой воздуха на этой неделе станет более ощутимой Фото: Светлана ВОЛКОВА.

Атмосферное давление на протяжении всей рабочей недели останется в пределах нормы — 747–754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 50% в дневные часы до 80% ночью и ранним утром.

Рекомендуется одеваться многослойно, так как разница между дневной и ночной температурой воздуха станет более ощутимой, а к концу недели усилится ветер.