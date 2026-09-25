«Спасибо за доверие»: партия «Новые люди» поблагодарила курян с крупнейшего медиафасада Курска

Фото: «Новые люди».

Масштаб и цифры

«Новых людей» поддержало около 40 тысяч избирателей. По итогам обработки протоколов партия заручилась поддержкой 8,51% голосов. Этот результат позволил не просто преодолеть избирательный барьер, но и сформировать полноценную фракцию в региональном парламенте, получив два депутатских мандата.

Поблагодарить курян за доверие «Новые люди» решили масштабно — прямым обращением с крупнейшего медиафасада Курска. На огромном экране загорелась надпись: «Спасибо за поддержку, продолжим работать для курян!»

Дмитрий Рыжков. Фото: «Новые люди».

Кто из «Новых людей» стал депутатами Курской облдумы?

Представлять интересы курян в областной Думе будут руководитель реготделения партии Максим Сысоев и предприниматель, волонтёр Дмитрий Рыжков.

«Эти 8,51% — это не просто цифры в протоколе избиркома. Это доверие 40 тысяч жителей Курской области, которые поверили в здравый смысл и нашу программу. Доверие курян — большая ответственность для нас, поэтому мы не даём себе времени на раскачку — работа началась на следующий же день после выборов. Мы уже сейчас формируем пакет законодательных инициатив, чтобы зайти в областную Думу с готовыми решениями и приступить к реальным делам с первого же заседания», - подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев.

Максим Сысоев. Фото: «Новые люди».

Новый состав Курской облдумы проведёт первое заседание 8 октября. Вместе с тем победы не ограничились только областным центром: «Новые люди» взяли два мандата в Курчатовской городской Думе. Депутатами стали предприниматель Илья Азаров и заведующий хирургическим отделением ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России Александр Курасов.

Илья Азаров. Фото: «Новые люди».

Выборы в Госдуму РФ

Всего по России за партию проголосовали 5 миллионов человек. В итоге «Новые люди» набрали около 8% голосов.

«На прошлых выборах за нас проголосовали 3 миллиона россиян. Сейчас — 5 миллионов. Это достойный результат для партии, которой всего 6 лет. И большая часть нашего результата — это голоса молодых людей, которые хотят видеть Россию современной, свободной и развитой страной. Оказалось, если есть за кого голосовать, — они приходят», — подвёл итоги выборов лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.