Второй год подряд «Зеленая металлургия» представлена на олимпиаде «Я – профессионал»

Предоставлено пресс-службой олимпиады «Я – профессионал» Фото: предоставлено пресс-службой.

До 10 ноября 2026 года идет регистрация на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Направление посвящено современным технологиям производства стали с низким углеродным следом. Олимпиадные задания разрабатываются экспертами на основе практических задач отрасли. Участникам предстоит искать решения для повышения ресурсо- и энергоэффективности, снижения воздействия производства на окружающую среду и оптимизации технологических процессов, в том числе с применением цифровых инструментов.

«Современная металлургия разрушает все стереотипы о профессии. Сегодня специалист не стоит у печи, а управляет роботами, работает с современными технологиями, контролирует цепочку производства. Важнейшее направление – зеленая металлургия. Будущее отрасли напрямую связано со снижением углеродного следа, переходом на водородный цикл и устойчивым развитием. Здесь требуются специалисты, которые разбираются одновременно в новых материалах, цифровых технологиях, экономике и экологии. В направлении «Зеленая металлургия» наши олимпиадники решают реальные задачи Металлоинвеста и начинают видеть производство целиком. Именно на таком пересечении знаний, а также решении реальных практиоориентированных кейсов и растут кадры, определяющие будущее отрасли», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

«Зелёная металлургия» впервые появилась в программе олимпиады в 2025 году. Интерес к новому направлению оказался высоким: заявки подали более 3 тыс. студентов из разных регионов страны. По итогам отборочного этапа 349 участников прошли в заключительную часть соревнований, а шесть студентов стали медалистами.

В юбилейном X сезоне олимпиады студентам доступны 68 направлений – от инженерии и естественных наук до медицины, образования, предпринимательства и цифровых технологий.

Отборочный этап олимпиады пройдёт с 13 по 29 ноября 2026 года, заключительный – с февраля по апрель 2027 года. Итоги сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. Победители и призёры получат льготы при продолжении обучения, возможность пройти стажировки в ведущих российских компаниях, а медалисты – денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» проводится уже в десятый раз. За время существования проекта его участниками стали более 1,6 млн студентов. Сегодня олимпиада объединяет более 1 100 вузов и свыше 750 работодателей. Проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Металлоинвест второй год подряд выступает индустриальным партнёром Университета науки и технологий МИСИС по направлению «Зелёная металлургия».

- Подготовка специалистов – ключевой фактор развития современных технологий бездоменной металлургии, - отметила заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом компании Юлия Андроновская. – Олимпиада «Я – профессионал» объединила передовую производственную экспертизу и сильную научно-инженерную школу. Такое партнерство позволяет быстрее адаптировать образовательные программы к технологическим изменениям, а студенты получают знания и навыки, которые востребованы на реальном производстве.

Сотрудничество в подготовке специалистов для современной металлургии не ограничивается олимпиадой. В 2025 году партнёры запустили пять образовательных треков по бездоменной металлургии в Москве и филиалах университета в Старом Осколе и Губкине, а также первую в России магистратуру «Производство металлизованного сырья», полностью сфокусированную на технологиях прямого восстановления железа.

- Проводятся научные исследования, разрабатываются новые образовательные программы, организуются практики и стажировки для студентов и преподавателей, реализуются профнавигационные, инфраструктурные, социально значимые проекты. Участие в направлении «Зелёная металлургия» всероссийской олимпиады «Я – профессионал» даёт молодым людям возможность погрузиться в реальные производственные проекты ещё во время обучения определить свою профессиональную траекторию, – отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.