Созданы новые учебные пространства в школах Железногорска

В школах Железногорска Курской области открылись пять современных кабинетов Фото: предоставлено пресс-службой.

В школах Железногорска Курской области открылись пять современных кабинетов. В помещениях выполнен капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций, установлены интерактивные доски и эргономичная мебель, рабочие места учителей оснащены оргтехникой.

В школах №8 и №9 оборудованы классы математики. Для учебного процесса приобретены современные наглядные пособия, например, объемные геометрические фигуры.

В школе №9 также преобразился кабинет технологии. Здесь обустроены две зоны, где проходят теоретические и практические занятия. Для столярных и слесарных работ установлены компактные токарные и сверлильные станки, закуплен полный набор инструментов.

В школе №13 обновили два кабинета физики. Для проведения демонстрационных опытов и лабораторных работ приобретены 15 комплектов оборудования по механике, молекулярной физике и электродинамике.

Средства на оборудование учебных пространств по программе «Класс 21 века» в рамках социально-экономического партнерства с городом и Курской областью направил Металлоинвест.

Компания на протяжении многих лет оказывает системную поддержку учреждениям дошкольного, среднего и дополнительного образования, взаимодействует с профильными колледжами Железногорска, направляет средства на ремонт помещений, приобретение нового оборудования, участвует в развитии учебных процессов, строит спортивные площадки, проводит профориентационные мероприятия и поддерживает педагогов.