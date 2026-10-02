Антициклон диктует условия: подробный прогноз погоды в Курской области 3 и 4 октября 2026 года

Первые заморозки ждут курян уже в эту субботу Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В первые выходные октября Курская область окажется под полным влиянием ядра стабильного антициклона. Бабье лето официально покинуло регион, уступив место умеренной, классической осени. Согласно синоптикам ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», жителей ожидает сухая, но прохладная погода со среднесуточными показателями чуть ниже многолетней нормы.

Ниже представлен детальный почасовой и метеорологический разбор каждого дня.

Суббота, 3 октября: первые заморозки

Субботний день запомнится переменной облачностью и довольно холодной ночью. Отсутствие плотных облаков в ночные часы спровоцирует выхолаживание приземного слоя воздуха.

Ночь и раннее утро (00:00 – 06:00): В ночные часы по области температура упадет до +2…+7 °C. В низинах региона возможны первые заморозки на почве. В Курске столбик термометра зафиксируется на отметке около +6 °C. Влажность воздуха достигнет максимума — 81–85%, из-за чего локально над водоемами и в низинах могут образоваться легкие осенние туманы. Ветер северо-западный, слабый, до 2-3 м/с.

На этих выходных воздух прогреется максимально до +17 Фото: Светлана ВОЛКОВА.

В дневные часы (12:00 – 16:00) солнце попытается прогреть воздушные массы, однако северные потоки ограничат дневной максимум. По области ожидается +10…+15 °C, в Курске — около +12 °C (ощущаться будет как +10 °C из-за ветра). Ветер северной четверти усилится до 7–12 м/с.

Вечером (18:00 – 24:00) небо станет пасмурным. Температура стремительно пойдет на спад и к полуночи опустится до +7…+9 °C. Ветер утихнет до 3-4 м/с, осадков не предвидится.

Воскресенье, 4 октября: смена направления ветра и потепление

В воскресенье синоптическая ситуация начнет меняться благодаря смещению центра антициклона. На смену арктическому воздуху придут более теплые воздушные массы с запада.

Ночь и раннее утро (00:00 – 06:00): Облачность не позволит теплу уходить в атмосферу, поэтому ночь окажется немного теплее субботней. По области — +3…+8 °C, в Курске — около +6 °C. Влажность воздуха останется высокой (до 88%), сохраняя утреннюю сырость.

В дневные часы (12:00 – 16:00) небо останется преимущественно облачным, но с частыми прояснениями. Смена ветра на западную четверть со скоростью 7–12 м/с принесет долгожданное потепление. Воздух по области прогреется до вполне комфортных +12…+17 °C, в Курске термометры покажут до +16 °C.

Вечером (18:00 – 24:00) ожидается стабильная погода без дождей. Температура воздуха составит около +10…+11 °C, давление стабилизируется.

Днем в регионе еще будет достаточно тепло Фото: Даниил НАЙХИН.

Подробные геофизические и медицинские параметры

Для метеозависимых людей и автомобилистов региона выходные будут стабильными. Атмосферное давление будет слегка повышенным и составит 752–753 мм ртутного столба. Это типично для антициклональной погоды.

Магнитное поле Земли будет в основном спокойным. Вероятность магнитных бурь крайне низкая. Тип погоды оценивается как благоприятный. Единственный негативный фактор — высокая влажность воздуха по утрам.